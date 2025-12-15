Причина та же – стремительный рост спроса со стороны дата-центров для ИИ.

В мире продолжается кризис памяти: вслед за оперативкой и SSD к списку дорожающих компонентов добавились и традиционные жесткие диски. По информации DigiTimes, рынок потребительских HDD переживает заметный всплеск цен.

Согласно отчету аналитиков, контрактная стоимость HDD увеличилась примерно на 4% по сравнению с предыдущим кварталом – и это самый заметный рост за последние два года. Причиной повышения цен стало активное возведение дата-центров по всему миру для нейросетей.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что спрос на накопители уже опережает производственные возможности и к 2026 году дефицит может приобрести массовый характер. Дефицит скажется и на потребительском рынке, поскольку поставщикам становится выгоднее ориентироваться на ИИ-сегмент и крупные дата-центры.

Видео дня

Если тенденция сохранится, то HDD перестанут быть относительно дешевым носителем данных на ближайшие пару лет. И это одна из причин, почему крупные производители HDD в лице Transcend и Phison уже предупредили рынок о надвигающемся дефиците.

При этом, как пишут пользователи, рост цен заметен уже сейчас. Если еще в середине лета жесткий диск формата 3,5 дюйма стоил примерно 50-70 долларов, то сейчас за аналогичную модель придется отдать больше 100 долларов.

На фоне масштабного кризиса на рынке памяти, вся техника Apple может резко взлететь в цене уже в начале 2026 года. Возможно, какое-то время компания сможет сдерживать цены, но итоговое повышение неизбежно.

Накануне крупнейшие производители компьютерной техники, Lenovo и Dell, подтвердили, что цены на ноутбуки и ПК в ближайшие месяцы вырастут на 15–20%.

Вас также могут заинтересовать новости: