Один из крупнейших производителей памяти в мире SK Hynix ожидает, что дефицит обычной DRAM сохранится как минимум до 2028 года.

Об этом говорится во внутренней аналитики компании, скриншоты которой попали в сеть. Компания говорит именно о памяти для ПК и потребительской электроники, а не о специализированных решениях для серверов.

Как считает SK Hynix, рост производства обычной DRAM в ближайшие годы будет крайне ограниченным и не сможет догнать спрос. Крупнейшие производители памяти уже перевели свои мощности на более прибыльные направления - серверные решения и память для ИИ-инфраструктуры. Расширять производство ради удешевления потребительских ПК компании не спешат.

Ситуацию усугубляет и то, что складские запасы у поставщиков сейчас находятся на исторически низком уровне. При этом спрос со стороны серверного сегмента продолжает расти и, по прогнозам, станет ещё выше уже в следующем году.

В SK Hynix ожидают, что доля серверной DRAM вырастет с примерно 38% в 2025 году до 53% к 2030-му. Также сообщается, что производственные мощности DRAM на 2026 год уже распроданы.

Аналогичные проблемы намечаются и в сегменте NAND-памяти, которая используется в SSD. По оценке SK Hynix, рост её предложения для потребительского рынка тоже может отставать от спроса, поскольку производители снова отдают приоритет серверным решениям, где прибыль заметно выше.

