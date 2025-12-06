В условиях роста цен на память Lenovo и Dell уведомляют своих клиентов о грядущем резком повышении цен.

Крупнейшие производители компьютерной техники, Lenovo и Dell, заявили, что цены на их ноутбуки, ПК и серверы вскоре могут значительно вырасти.

Lenovo предупредила партнеров и клиентов, что нынешние цены прекратят действовать 1 января 2026 года и призвала размещать заказы до этой даты, чтобы избежать повышения. Dell не готова ждать так долго, а потому уже в середине декабря начнет повышать цены на свои компьютеры.

По данным отраслевых источников, стоимость ноутбуков и готовых ПК этих компаний подорожают примерно на 15–20%. Главной причиной роста стоимости компьютеров стал глобальный дефицит памяти типа DRAM и флеш-памяти NAND – из-за стремительного роста спроса на оборудование для ИИ многие производители чипов переключили мощности на нужды дата-центров, сократив поставки комплектующих для массового рынка.

Для конечных потребителей это означает, что покупку нового компьютера, возможно, стоит планировать до конца этого года. Особенно актуально это для бизнес-устройств и игровых ноутбуков, где рост цен на память сильнее всего отражается на конечной стоимости.

Предполагается, что дефицит оперативной памяти может продлиться до 2028 года и даже дольше. Только резкое охлаждение ИИ-рынка и коррекция глобального IT-сектора смогут нормализовать цены в обозримом будущем.

В связи с дефицитом и подорожанием ОЗУ, видеокарты следующего поколения NVIDIA и AMD могут задержаться до 2028 года. Обе компании уже уведомили своих партнеров о повышении цен на нынешние видеокарты в начале 2026 года.

УНИАН рассказывал, какие б/у комплектующие ПК можно покупать, а какие не стоит. На чем-то можно сэкономить, а вот некоторые элементы компьютера лучше брать только новыми.

