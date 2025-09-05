Такой "поворот" пригодится для программирования или прокрутки лент в социальных сетях.

Lenovo представила на выставке IFA 2025 концепт ноутбука с поворотным экраном, на котором удобно смотреть ТикТоки и кодить. Информация об этом устройстве просочилась в интернет ранее, а теперь корпорация сделала официальный анонс.

Устройство называется ThinkBook VertiFlex. Оно оснащается 14-дюймовым дисплеем, который умеет крутиться на 90 градусов. То есть использовать дисплей можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Механизм поворота выполнен без использования гибких экранов и моторчиков – панель держится на скрытой поворотной системе. Это делает конструкцию проще и потенциально более надежной по сравнению с другими концептами компании.

Про характеристики известно мало. Ноутбук оснащен чипом Intel Core Ultra 7, до 32 ГБ оперативки и до 1 ТБ на SSD. Толщина корпуса составляет 17,9 мм, вес – 1,39 к

Как пишут в The Verge, которым удалось протестировать устройство, это "один из самых приземленных" концептов Lenovo, поэтому шансы на коммерческий выпуск выглядят вполне реальными, хотя сама компания пока официально этого не подтверждает.

Lenovo часто экспериментирует с форм-факторами ноутбуков: у компании есть концепт устройства с "вырастающим" экраном, и частично прозрачный ноутбук. А ранее в этом году компания представила ThinkBook Plus Gen 6 – серийный ноутбук с выдвижным экраном по цене от 3499 долларов.

Ранее на рынке появился необычный квадратный смартфон с поворотной камерой. "Вы, вероятно, никогда не видели такого маленького, тонкого и умного смартфона", – говорят его создатели.

