Найдена настройка Android, которая разряжает батарею даже при выключенном экране

Причиной лишнего расхода энергии может оказаться одна малоизвестная настройка, связанная с Wi-Fi.

Многие пользователи Android замечают, что смартфон теряет заряд даже в режиме ожидания или ночью. Причина может скрываться не в приложениях и не в слабой батарее, а в одной функции Wi-Fi, которая продолжает работать даже после отключения беспроводной сети.

Речь идет о настройке "Поиск сетей Wi-Fi" (Wi-Fi scanning). Она позволяет смартфону искать доступные беспроводные сети в фоновом режиме даже если основной переключатель Wi-Fi деактивирован, говорится в материале HowToGeek.

Самая по себе опция довольно полезная: она помогает приложениям и сервисам точнее определять местоположение своего владельца. Например, Google Maps и погодные приложения и другие сервисы могут использовать найденные рядом Wi-Fi сети для улучшения данных о местоположении – особенно внутри помещений, где GPS работает хуже.

Видео дня

Однако за это приходится платить зарядом аккумулятора. Телефон регулярно активирует Wi-Fi-модуль, отправляет сигналы, ищет сети и обменивается данными с приложениями. В результате девайс может чаще обращаться к процессору и беспроводным модулям, что постепенно увеличивает расход энергии.

Как отключить поиск сетей Wi-Fi

Откройте Настройки → перейдите в раздел Геолокация → Сервисы геолокации.

Здесь вы найдете сервисы, связанные с геолокацией, например аварийные оповещения и предупреждения о землетрясениях. Пролистайте в самый низ и найдите настройку Wi-Fi scanning.

Переключите тумблер Wi-Fi scanning в положение "выкл.". После этого, смартфон не будет продолжать искать сети в фоне, что в итоге улучшает время работы батареи.

Заодно можно проверить похожую настройку Bluetooth scanning. Она работает по тому же принципу: даже при выключенном Bluetooth смартфон может искать находящиеся рядом устройства для улучшения определения местоположения. Отключение этой функции также может снизить лишнюю фоновую активность.

При этом навсегда отказываться от этих возможностей все же не стоит – они действительно делают работу некоторых приложений удобнее. Однако если смартфон быстро разряжается без видимых причин, эти две настройки стоит проверить в первую очередь.

Ранее эксперты сравнили ночную и утреннюю зарядку и ответили, что лучше для здоровья батареи смартфона.

УНИАН рассказывал, как проверить актуальность своего Android-смартфона – возможно, он уже давно устарел. В отличие от iPhone, у Android нет единого стандарта поддержки: каждый бренд сам решает, как долго выпускать обновления.

Вас также могут заинтересовать новости: