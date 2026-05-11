Синий или красный: какой USB-порт быстрее и что означают цвета

Если на вашем компьютере есть красный USB-порты, велика вероятность, что он обеспечивает более высокую скорость, чем синий USB-порт.

Универсальные последовательные шины (USB-порты), в частности, Type-A и Type-B, могут отличаться по цвету внутренней пластиковой вставки. Эти цвета часто подсказывают, какой стандарт используется – и на какой скорости работает разъем.

Например, синие порты встречаются на большинстве современных устройств и привычно считаются более быстрыми, чем старенькие черные или белые USB-разъемы. Красные USB встречаются реже и в некоторых случаях могут быть еще быстрее, чем синие, пишет BGR.

Что значит синий USB порт

Синие порты обычно обозначают стандарт USB 3.0 или USB 3.1 Gen 1. Его максимальная скорость передачи данных достигает 5 Гбит/с, что делает его оптимальным для внешних накопителей, флешек, камер и других устройств, где важна скорость передачи данных.

Видео дня

Что значит красный USB порт

Красные USB-разъемы чаще всего относятся к более новым поколениям интерфейса – USB 3.1, USB 3.2 Gen 2 или USB 3.2 Gen 2x2. Эти стандарты заметно быстрее USB 3.0: они могут обеспечивать скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а в случае USB 3.2 – до 20 Гбит/с.

Также такие порты нередко поддерживают функцию "постоянного питания", позволяя заряжать устройства даже при выключенном компьютере.

Какой USB-порт быстрее

Если на вашем компьютере есть и синие, и красные USB-порты, чаще всего именно красный порт обеспечит более высокую скорость передачи данных и расширенные функции питания. Однако здесь есть важный нюанс: цвет USB-порта не является строгим стандартом.

Производители не обязаны использовать определенные цвета для конкретных версий USB. Это означает, что цвет – лишь рекомендация, а не правило.

Примером того, как популярный производитель компьютеров не соблюдает эту практику, является HP, которая используют черные порты для USB 3.2 Gen 1, хотя обычно черный цвет ассоциируется с USB 2.0. Поэтому ориентироваться только на цвет нельзя – важно проверять маркировку рядом с портом или документацию устройства.

Ранее эксперты рассказывали, можно ли заряжать телефон через USB-порт в розетке – и насколько это безопасно

Напомним, в конце апреля в странах ЕС официально вступило в силу новое правило: все новые ноутбуки обязаны поддерживать зарядку через USB-C. При этом закон не запрещает устанавливать любые другие разъемы в дополнение к обязательному.

Вас также могут заинтересовать новости: