7 простых настроек, чтобы смартфон долго не разряжался: прокачайте свой гаджет

Следуя хотя бы нескольким из этих рекомендаций, можно значительно увеличить время работы смартфона без подзарядки.

Автономность остается одной из главных проблем современных смартфонов. Даже новые устройства могут разрядиться в самый неподходящий момент, но в большинстве случаев увеличить время работы можно без замены батареи.

Достаточно изменить пару системных настроек и отказаться от нескольких функций, которые незаметно расходуют заряд. Вот семь самых эффективных способов по рекомендациям Tech Advisor.

1. Уменьшите яркость экрана

Дисплей смартфона потребляет больше всего энергии, поэтому стоит снизить уровень яркости или включить автоматическую регулировку, которая подстраивает подсветку под окружающее освещение.

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Вы также можете регулировать тайм-аут экрана – это настройка, которая определяет, сколько времени экран остается активным при отсутствии действий. Чем короче тайм-аут, тем меньше энергии потребляется.

2. Включите темную тему

Если смартфон оснащен AMOLED-дисплеем, темный режим позволяет уменьшить энергопотребление. Вместо светлого интерфейса система использует темные цвета, благодаря чему экран расходует меньше заряда.

При желании можно настроить автоматическое включение темной темы только в вечернее время.

3. Отключите повышенную частоту обновления

Экраны с частотой 120, 144 или даже 165 Гц обеспечивают более плавную прокрутку и анимации, но за это приходится платить повышенным расходом аккумулятора.

Если максимальная плавность не является приоритетом, в настройках стоит переключиться на стандартную частоту обновления.

4. Выключайте беспроводные модули, когда они не нужны

Bluetooth, GPS, NFC и другие беспроводные функции продолжают расходовать заряд даже в фоновом режиме.

Если вы не используете навигацию, беспроводные наушники или бесконтактную оплату, лучше временно отключить соответствующие модули. Их можно найти в разделе Настройки > Подключенные устройства > Настройки подключения.

5. Проверьте, какие приложения расходуют батарею

В разделе "Аккумулятора" можно посмотреть статистику энергопотребления каждого приложения. Пролистайте список и нажмите на приложение, чтобы получить дополнительную информацию.

Если какая-либо программа активно работает на фоне без необходимости, стоит ограничить ее фоновую активность или удалить, если она больше не используется.

6. Используйте режим энергосбережения

Практически все современные смартфоны предлагают режим экономии энергии. Он ограничивает производительность процессора, уменьшает фоновую активность приложений и отключает часть функций, благодаря чему устройство работает значительно дольше.

Кроме того, можно настроить автоматическое включение режима при снижении заряда, например до 20%.

7. Не забывайте обновлять смартфон

Регулярные обновления операционной системы не только устраняют уязвимости, но и часто содержат оптимизации, которые положительно влияют на автономность устройства.

Также полезно хотя бы раз в неделю полностью перезагружать смартфон, чтобы система корректно завершала фоновые процессы.

Даже несколько из этих рекомендаций способны заметно увеличить время работы смартфона. В совокупности они помогают снизить расход энергии и замедлить износ аккумулятора в долгосрочной перспективе.

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