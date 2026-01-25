5 функций камер Android-смартфонов, которых нет у iPhone в 2026 году

В то время как Apple делает ставку на стабильность и простоту, Android-производители предлагает пользователям больше свободы.

Несмотря на то что iPhone традиционно считаются одними из лучших смартфонов для фото и видео, устройства Android продолжают опережать их по ряду практичных и креативных возможностей камеры.

Эксперты отмечают, что в то время как Apple делает ставку на стабильность и простоту, Android-производители предлагают пользователям больше свободы. Издание BGR разобрало функции камер Android-фонов, которые конкуренты до сих пор не поддерживают.

1. Использование фильтров и эффектов Snapchat прямо в камере

Некоторые телефоны Android, например Samsung, позволяют использовать линзы и эффекты Snapchat прямо в стандартном приложении камеры – без установки самого приложения и без регистрации аккаунта.

На iPhone такие эффекты доступны только внутри приложения Snapchat, что делает процесс менее удобным и более "привязанным" к сервису.

2. Автоматические водяные знаки и подписи на фото

На Android можно по умолчанию включить автоматическую подпись на фото – например, с текстом, датой, временем или названием модели телефона. Эта опция как минимум есть у смартфонов Samsung, Motorola, Xiaomi и OnePlus.

В iPhone такой возможности нет, поэтому пользователю приходится вручную редактировать каждое фото или использовать сторонние приложения.

3. Запись GIF напрямую из камеры

Некоторые Android-смартфоны позволяют создавать GIF-анимации прямо во время съемки, без дополнительной обработки. Вы просто удерживаете кнопку спуска, а камера сохраняет короткий зацикленный GIF.

На iPhone пользователям приходится сначала снимать Live Photo, а затем дополнительно еще преобразовывать их в GIF – процесс более длинный и неочевидный.

4. Управление камерой жестами и голосом

Android-смартфоны обычно поддерживают альтернативные способы запуска камеры или спуск затвора – например, поднять ладонь или сказать "Снимай".

В iPhone подобных функций "из коробки" нет – Apple предлагает только таймер и ограниченные голосовые сценарии через Siri.

5. Интеллектуальные подсказки во время съемки

На смартфонах Google Pixel и некоторых других Android-моделях реализованы "умные" помощники камеры, которые анализируют кадр в реальном времени. Они могут:

подсказать, что объект смещен из центра;

предложить изменить угол съёмки;

помочь правильно выстроить композицию.

iPhone также использует ИИ для обработки снимков, но не дает активных подсказок пользователю во время съемки, ограничиваясь автоматической постобработкой.

Недавнее исследование показало важное преимущество Android-смартфонов перед iPhone. Оказалось, что Android-фоны обеспечивают лучшую защиту от мошеннических звонков и спама в SMS, особенно если это устройства Google.

Меж тем Apple вернула себе титул крупнейшего производителя смартфонов в мире, впервые с 2011 года обойдя Samsung. Основной причиной называют успешный релиз iPhone 17.

