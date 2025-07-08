Скорее всего, модель будет незначительно отличаться от актуального iPhone 16e.

Согласно информации авторитетного издания The Elec, Apple не собирается хоронить бюджетную серию iPhone, несмотря на провальные продажи iPhone 16e. Более того, в начале 2026 года компания представит обновление.

Известно, что iPhone 17e будет использовать ту же OLED-панель, что и в iPhone 16e – панель, которая первоначально дебютировала в iPhone 14.

Как и в случае с iPhone 16e, который был выпущен в феврале по цене $599, экраны будут поставлять BOE и Samsung, возможно с участием LG Display. Внутри – чипсет Apple A18, поддержка Face ID, порт USB-C и знакомый дизайн. Такой подход позволит Apple снизить себестоимость производства за счет использования более дешевых компонентов.

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Еще в апреле один из инсайдеров утверждал, что iPhone 17e приближается к стадии пробного производства, а предварительная дата запуска намечена на май 2026 года. С тех пор отраслевой аналитик Минг-Чи Куо прогнозировал, что Apple выпустит iPhone "Е" второго поколения в первой половине следующего года.

Обозреватели называют iPhone 16e в целом хорошим телефоном, но слишком дорогим, чтобы называться "бюджетником", при этом некоторые упрощения оказались слишком заметными. Например, одинарная камера и отсутствие MagSafe. Также многие остались недовольны 60-герцовым экраном в 2025 году.

А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждут новые iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и, возможно, iPad Pro на чипе M5.

По слухам, Apple представит минимум 15 новых устройств этой осенью. Среди них – первые устройства в экосистеме умного дома.

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