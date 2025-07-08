Согласно информации авторитетного издания The Elec, Apple не собирается хоронить бюджетную серию iPhone, несмотря на провальные продажи iPhone 16e. Более того, в начале 2026 года компания представит обновление.
Известно, что iPhone 17e будет использовать ту же OLED-панель, что и в iPhone 16e – панель, которая первоначально дебютировала в iPhone 14.
Как и в случае с iPhone 16e, который был выпущен в феврале по цене $599, экраны будут поставлять BOE и Samsung, возможно с участием LG Display. Внутри – чипсет Apple A18, поддержка Face ID, порт USB-C и знакомый дизайн. Такой подход позволит Apple снизить себестоимость производства за счет использования более дешевых компонентов.
Еще в апреле один из инсайдеров утверждал, что iPhone 17e приближается к стадии пробного производства, а предварительная дата запуска намечена на май 2026 года. С тех пор отраслевой аналитик Минг-Чи Куо прогнозировал, что Apple выпустит iPhone "Е" второго поколения в первой половине следующего года.
Обозреватели называют iPhone 16e в целом хорошим телефоном, но слишком дорогим, чтобы называться "бюджетником", при этом некоторые упрощения оказались слишком заметными. Например, одинарная камера и отсутствие MagSafe. Также многие остались недовольны 60-герцовым экраном в 2025 году.
А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждут новые iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и, возможно, iPad Pro на чипе M5.
По слухам, Apple представит минимум 15 новых устройств этой осенью. Среди них – первые устройства в экосистеме умного дома.