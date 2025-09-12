По слухам, Apple собирается выпустить такой смартфон к 20-летию iPhone в 2027 году.

На сентябрьской презентации Apple представила iPhone Air – свой новый смартфон с ультратонким корпусом толщиной 5,6 мм и совершенно новым дизайном. Но это лишь часть амбиций "яблочной" компании: в будущем стоит ждать выхода еще более уникального девайса.

В интервью The Wall Street Journal главный дизайнер Apple Алан Джай заявил, что iPhone Air – это еще один шаг к "уникальному стеклянному устройству", о котором мечтал Стив Джобс. Речь про iPhone, который бы выглядел "как один лист стекла", без рамок вокруг экрана и выреза для фронтальных датчиков.

За прошедшие годы Apple добилась прогресса в достижении этой цели: сначала вышел iPhone X с безрамочным дисплеем, затем в iPhone 14 Pro "челка" уступила место Dynamic Island, а теперь представлен iPhone Air. В отличие от iPhone 17 Pro, смартфон жертвует автономностью и возможностями камеры ради экстремальной тонкости и ощущения легкости.

Видео дня

По данным инсайдеров, уже через 2 года мы увидим полностью стеклянный iPhone. Ранее Марк Гурман из Bloomberg писал, что iOS 26 подготовит почву для юбилейного iPhone в 2027 году, который будет отличаться изогнутыми стеклянными гранями, ультратонкими рамками и экраном без каких-либо вырезов.

iPhone Air, как и другие новые смартфоны Apple, станет доступен для покупки 19 сентября. Цена – от 999 долларов. А уже 15 сентября состоится релиз финальной версии iOS 26.

Первый iPhone с полноэкранным дисплеем может появиться уже в 2026 году. Речь идет о первом складном iPhone, который станет частью линейки iPhone 18 и получит радикально обновленный дизайн без вырезов, челок и Dynamic Island.

Несмотря на проведенную недавно презентацию iPhone 17, Apple еще не закончила с анонсами в 2025 году. В ближайшие месяцы компания может выпустить новые iPad Pro, Apple TV и HomePod mini.

Вас также могут заинтересовать новости: