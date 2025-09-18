Многие отмечают, что это лучшее обновление базового iPhone за многие годы. А вот iPhone Air покупать не рекомендуют.

В сети начали появляться первые обзоры смартфонов 17-й линейки iPhone, которые поступят в продажу 19 сентября. Свое мнение о новинках высказывают блогеры и авторитетные специализированные издания.

Многие отмечают, что это лучшее обновление базового iPhone за многие годы, поскольку функционально он никак не отличается от прошек, уступая им лишь в деталях.

Самое заметное изменение заключается в том, что iPhone 17 наконец получил ProMotion и адаптивную частоту обновления экрана до 120 Гц. Сам дисплей стал ярче (в пике матрица выдает до 3000 нит), больше (6,3 дюйма вместо 6.1) и теперь защищен усиленным стеклом Ceramic Shield 2 с антибликовым покрытием.

Видео дня

Отдельной похвалы удостоилась широкоугольная камера, которая теперь на 48 Мп, а не на 12. А еще Apple оснастила iPhone 17 той же селфи-камерой Center Stage, что и более дорогие iPhone 17 Pro.

Производительность iPhone 17 в повседневных задачах сопоставима с iPhone 17 Pro, а при полной зарядке смартфон работает с раннего утра до вечера, что немного превосходит обычный iPhone 16 и позволяет не волноваться за время работы. Скорость проводной зарядки также возросла – в среднем смартфон заряжается до 50% за 20 минут.

Минимальный объем памяти базового iPhone теперь составляет 256 ГБ, но цена при этом осталась прежней – 799 долларов.

Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max рекомендуют хардкорным видеоманам и геймерам благодаря новой системе охлаждения с использованием испарительной камеры и "лучшему в истории iPhone времени автономной работы".

Камеры в этом году обновились незначительно, если не считать увеличенного телеобъектива с 8-х приближением. Портреты стали естественнее, а ночные кадры четче. Хотя проблему с бликами Apple пока так и не решила.

Базовая модель iPhone 17 Pro на 256 ГБ теперь стоит 1099$, заменив версию 128 ГБ за 999$. "Про Макс", как и раньше, стартует с $1199 и доходит до $1999 за модель с рекордными 2 ТБ памяти.

Ультратонким iPhone Air восхищаются, но покупать не рекомендуют из-за высокой цены, одной камеры и посредственной автономности. Обозреватели отмечают, что Air по сути является лишь образцом того, как телефоны Apple будут выглядеть в будущем, поэтому, возможно, лучше подождать пару поколений.

А пока журналисты делятся впечатлениями, инсайдеры пишут, что линейка iPhone 18 будет почти неотличима от iPhone 17. Значимые изменения Apple приберегла на 2027 году к 20-летие iPhone.

Несмотря на проведенную недавно презентацию iPhone 17, Apple еще не закончила с анонсами в 2025-м. В ближайшие месяцы компания может выпустить новые iPad Pro, Apple TV и HomePod mini.

Вас также могут заинтересовать новости: