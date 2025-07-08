Большое количество россиян не может воспользоваться различными интернет-сервисами, включая приложения для вызова такси.

На территории России зарегистрирован самый масштабный сбой интернета. По данным сервиса downdetector.su, проблемы возникли у десятков тысяч российских пользователей.

Отмечается, что больше всего жалоб поступил от пользователей из Санкт-Петербурга. Сервис зарегистрировал более 4 тысяч жалоб, которые поступили из этого города.

В частности, наблюдается сбой в работе операторов связи МТС, Билайн и Ростелеком. Из-за этого большое количество россиян не может воспользоваться различными интернет-сервисами, включая приложения для вызова такси, о чем они жалуются в соцсетях.

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Согласно сообщениям в соцсетях, сбой интернета затронул 79 из 89 регионов РФ. В 48 из них наблюдались проблемы с проводным интернетом. Также пользователи жалуются на сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета.

Как пишут росСМИ, часть сбоев происходит из-за защиты от возможных атак украинских дронов.

Крупный сбой в работе интернета в Северной Корее

Напомним, что в начале июня в Северной Корее произошел крупный сбой в работе интернета. Он длился в течение нескольких часов, отключив доступ к государственным сайтам и официальным новостным ресурсам.

Причина сбоя остается неясной. Исследователи, отслеживающие интернет и технологическую инфраструктуру КНДР, считают, что он мог быть вызван внутренними проблемами, а не кибератакой.

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