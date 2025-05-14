Рассказываем, что лучше выбрать - Телеграм, Вотсап или Вайбер.

В век высоких технологий человек использует множество разных приложений для общения и получения информации. Сейчас как никогда важно сохранять свои данные в безопасности.

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Мы узнали у президента ассоциации Women4Cyber Ukraine, преподавателя Fundamentals of Cybersecurity в Neoversity Марины Евдокименко, какой мессенджер самый защищенный, а также что лучше - Вайбер или Телеграм, Вотсап.

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Что безопаснее Вайбер или Телеграм

По словам Евдокименко, плюсом Вайбера является простой интерфейс, из-за чего его часто используют люди почтенного возраста. Мессенджер поддерживает необходимые функции - звонки, видеозвонки, создание групп, пересылка файлов.

В приватных чатах есть сквозное шифрование, то есть сообщения зашифрованы и не хранятся на серверах компании. Это приложение собирает большое количество метаданных, то есть, в том числе информацию о списке контактов, об устройстве пользователя, его местонахождении.

Вайбер - это любимая среда для мошенников, потому что именно там больше распространяются, в частности, фейковые розыгрыши, вредоносные ссылки. В этом мессенджере очень много мошеннических рассылок,

- отметила специалист.

В то же время, сказала президент Women4Cyber Ukraine, Телеграм - один из самых функциональных мессенджеров. Его плюсами является то, что он удобный и быстрый. В этом мессенджере можно создавать анонимные каналы, вести публичные чаты, автоматизировать бота. Но вся эта свобода привлекает не только пользователей, но и киберпреступников.

"Самым главным минусом является то, что по умолчанию Телеграм не использует сквозное шифрование, то есть ваши сообщения могут храниться на серверах компании. В таком случае переписка находится в "облаке", к которому система Телеграмм имеет доступ, эту переписку можно "вытащить" и прочитать. Даже если компания утверждает, что не передает данные посторонним, пользователь это, к сожалению, никак не может проверить", - предупредила она.

В этом мессенджере есть опция создания секретного чата, в нем будет сквозное шифрование сообщений.

Как рассказала Евдокименко, Телеграмм сейчас используют как платформу для теневых рынков, в том числе продажи данных, есть боты, которые выдают персональные данные по номеру телефона. Считается, что эта платформа используется для координации деятельности киберпреступных группировок.

В связи с этим выбор для себя, что безопаснее Телеграм или Вайбер, каждый делает самостоятельно. Теперь рассмотрим какой мессенджер не прослушивается.

Что безопаснее Телеграм или Вотсап - ответ эксперта

"Если честно, то полностью защищенного мессенджера нет. Ни один из наших популярных мессенджеров - ни Вайбер, ни Телеграмм, ни даже Вотсап, не гарантируют нам абсолютной конфиденциальности и безопасности. Все они имеют уязвимости и собирают информацию о пользователях и даже не всегда прозрачно объясняют, как именно она будет использована", - подчеркнула Евдокименко.

Она отметила, что есть альтернатива известным мессенджерам - значительно надежнее менее известные приложения, к примеру, Signal, Threema, Session. Эти мессенджеры более конфиденциальные. Эталоном конфиденциальной связи считается Signal, потому что там все сообщения зашифрованы, нет сбора метаданных.

"Если выбирать среди Вайбера, Телеграма или Вотсапа, то самым защищенным является Вотсап. Он выделяется тем, что использует тот же протокол шифрования, что и Signal. Сообщения в Вотсапе будут автоматически зашифрованы, то есть их не будут передавать в открытом виде, и даже если их перехватят, то нужно будет потратить время на расшифровку. И это несомненный плюс", - указала эксперт.

Как она добавляет, есть и другая сторона медали - Вотсап принадлежит корпорации Мета (она также владеет Фейсбуком и Инстаграмом), которую часто обвиняют в чрезмерном сборе данных. Сама компания не читает сообщения, но знает из какой точки мира, с кем, когда, с какого устройства, как часто и на какие темы вы общаетесь.

Плюсами Вотсапа является то, что он имеет надежное сквозное шифрование, которое автоматически включается, и не надо, как в Телеграмме, создавать секретный чат. Вотсап простой в использовании и функциональный - можно создавать группы, звонить, пересылать документы, но при этом стоит помнить, что он собирает метаданные.

Евдокименко предупредила, что корпорация Мета по запросам некоторых государств может передавать метаданные пользователей, хоть и речь не идет о содержании сообщений, но это может быть остальная собранная информация.

Также она указала на то, что в 2019 году хакеры нашли уязвимость в Вотсап и с помощью одного пропущенного телефонного звонка заразили ряд гаджетов, на которых был установлен мессенджер, шпионской программой Pegasus.

Какие приложения на телефоне могут собирать личные данные

Рассмотрев, что лучше Вайбер или Вотсап с Телеграмом, важно узнать, какую информацию о вас могут получить сторонние лица.

"Все приложения, которые мы добровольно устанавливаем, могут собирать о нас такие данные - где мы находимся, что мы смотрим и с кем общаемся. В частности, Фейсбук и Инстаграм собирают сведения о геолокации, IP-адрес, поведенческие паттерны - что вы смотрите, как долго смотрите, на что реагируете. Также собираются биометрические данные, проводится распознавание лица через фото, собирается информация об устройстве и контактах и тому подобное", - подчеркнула президент Women4Cyber Ukraine.

По ее словам, Тикток также собирает сведения о поведении пользователя, в частности, историю кликов. Это приложение даже собирает данные о поведении пользователей за его пределами, поскольку в нем есть встроенные трекеры. Ютуб (принадлежит компании Гугл) собирает данные, которые связаны с другими сервисами Гугл - почтой gmail, Google maps, браузером Chrome.

"Даже если вы не открывали карту, приложение, которое имеет доступ к геолокации, будет знать, где вы находитесь. Если же у вас включены Wi-Fi или Bluetooth, то можно даже будет определить, на каком этаже в торговом центре вы находитесь. Если приложение имеет доступ к вашей камере, то при наложении фильтров может обрабатывать и вашу биометрию, то есть, в том числе сетчатку глаза. В случае предоставления доступа к контактам, звонкам и СМС, эти данные попадают на сервер компании-владельца приложения. Даже фиксируется то, что вы не отправили какое-то сообщение", - объяснила эксперт.

Как она отметила, вся информация, собранная приложениями, хранится в "облачных" сервисах. Затем эти данные объединяются в цифровой профиль человека, в котором может не указываться имя, но будет его описание, например:

Женщина 30+.

Склонна к эмоциональным покупкам.

Интересуется здоровьем.

Колеблется насчет смены работы.

Читает политические новости.

Смотрит видео о саморазвитии.

То есть в цифровой профиль объединяется информация о поисковых запросах человека, поведении в соцсетях, покупках в интернете, местах, где он бывает. Затем эти данные о человеке используют для того, чтобы рекламировать именно то, что ему нужно - так работают алгоритмы таргетинга.

Как защитить себя от утечки данных

Чтобы защитить себя от утечки данных из Вайбера, Евдокименко советует не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их присылает знакомый человек, потому что он может быть "взломан". Следует выключить в настройках телефона геолокацию и не использовать этот мессенджер и любые другие для передачи документов, паспортных данных, банковской информации.

Если вы используете Телеграмм, то выбирайте общение в секретных чатах, потому что именно там сообщения будут зашифрованы. В этом мессенджере также стоит включить двухфакторную аутентификацию, чтобы вашим аккаунтом не пользовался никто другой,

- поделилась она рекомендациями.

Чтобы защититься от утечки данных из Вотсапа, нужно использовать двухфакторную аутентификацию, ограничить видимость своего профиля - то есть убрать фото, статус, время в сети. К примеру, сведения о том, когда человек был в сети, используют для анализа его поведения. Следует выключить автоматическое сохранение фото и видео. Также не стоит передавать через это приложение документы, в которых есть персональные или финансовые данные.

По словам Евдокименко, чтобы было меньше утечки персональных данных, проверьте разрешения, предоставленные приложениям, - включайте доступ к микрофону, камере и геолокации только тогда, когда это действительно нужно. Для управления этими разрешениями нужно зайти в настройки телефона, перейти в раздел "Конфиденциальность" или "Приложения".

"Кроме того, когда устанавливаете приложения, не нажимайте автоматически при установке "Разрешить все" - перед тем, как предоставить разрешения, подумайте, зачем этому приложению нужен доступ к вашим фото, контактам и так далее. Стоит мыслить критически", - подчеркнула она.

Еще одна важная рекомендация эксперта - не проходите тесты в Фейсбук, поскольку большинство таких тестов созданы для сбора данных.

Учитывая все эти нюансы, упомянутые выше, вероятно, будет проще решить для себя, что лучше Вайбер, Вотсап или Телеграм, а также как защитить себя и свои данные.

справка Марина Евдокименко Президент ассоциации Women4Cyber Ukraine Марина Евдокименко имеет 10 лет опыта в кибербезопасности и 14 лет стажа академической и научной работы, является членом IEEE (IEEE Cybersecurity Community, IEEE Communications Society) и ACM (ACM-Women ICT Chapter в Украине). Также занимает должность CBDO в в Scientific Cyber Security Association of Ukraine и преподает дисциплину "Fundamentals of Cybersecurity" в IT-университете Neoversity (часть международной EdTech-компании GoIT, имеющей 10+ лет опыта в профессиональном IT-образовании). Она лауреат премии Президента Украины для молодых ученых (2019); стипендиат Кабинета Министров Украины для молодых ученых (2022-2024); стипендиат Верховной Рады Украины (2022).

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