Один поворот антенны – и Wi-Fi в доме станет быстрее: что нужно изменить

Многие пользователи недооценивают важность положения антенн на роутере, хотя именно от этого напрямую зависит качество сигнала и стабильность интернета.

Многие пользователи по привычке устанавливают антенны роутера строго вертикально, считая это универсальным решением. Однако, как показывает практика, такой подход не всегда обеспечивает лучший сигнал и может даже ухудшать качество интернета.

Как говорится в материале Android.com.pl, неправильное положение антенн может снижать мощность сигнала и приводить к появлению так называемых "мертвых зон" в квартире или доме

Специалисты объясняют: стандартное вертикальное расположение антенн роутера хорошо работает, когда речь идет об одноэтажной квартире. В этом случае сигнал распространяется в стороны, равномерно покрывая пространство на одном этаже, особенно если использовать более стабильную версию Wi-Fi 5 или даже выше.

Однако ситуация меняется, если речь идет о доме с несколькими этажами. При одинаковом расположении антенн сигнал хуже проходит по вертикали – например, на нижние или верхние уровни.

Эксперты советуют в таких случаях изменить угол хотя бы одной антенны. Оптимальным вариантом считается наклон примерно на 45 градусов или в максимальное горизонтальное положение. В такой ситуации сигнал также достигает другого этажа, что минимизирует риск "мертвой зоны".

При этом универсального решения здесь не существует, отмечают эксперты. Лучший результат достигается экспериментально: сначала измеряется скорость и стабильность соединения, затем меняется положение антенны и проводится повторная проверка.

Важно учитывать, что на качество Wi-Fi влияет не только ориентация антенн. Существенную роль играет и расположение самого роутера – постарайтесь разместить устройство в центральной части помещения так, чтобы сигнал равномерно распределялся во всех направлениях.

Кроме того, стоит избегать размещения устройства рядом с крупной бытовой техникой и металлическими объектами, которые могут отражать или глушить радиоволны.

Дополнительный фактор – выбор частоты. Если есть возможность, лучше подключаться к сети 5 ГГц, которая обеспечивает более стабильное и быстрое соединение по сравнению с 2,4 ГГц.

