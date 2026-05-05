Украинская юмористка рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых уменьшила желудок

Анастасия Ткаченко также рассказала о том, как она себя чувствует сейчас.

Украинская юмористка и звезда "Квартала" Анастасия Ткаченко рассказала о проблемах со здоровьем.

Не секрет, что весной 30-летняя актриса сделала себе бариатрическую операцию, то есть хирургическое вмешательство для снижения веса путем уменьшения объема желудка. По словам Ткаченко, на это она решилась из-за неутешительных прогнозов врачей.

"У меня начались проблемы с печенью летом 2025 года. Я пошла к врачам, которые провели все обследования. И мне сказали, что нужно делать. Одной из альтернатив была бариатрическая операция, которая давала мне возможность достичь тех результатов, которые я хочу получить в плане здоровья – уменьшить печень. К тому же, я уже была на грани сахарного диабета, разумеется, из-за лишнего веса. Все эти нюансы были связаны с лишним весом", – поделилась Анастасия в своем блоге.

Поэтому юмористка не стала медлить и решилась на операцию. Она также добавила, что нужно было отказаться от употребления алкоголя.

"Я уже полгода не пью. И знаю, что после операции алкоголь для меня – это просто смерть. Я пошла на операцию с четким пониманием, что моя жизнь изменится. Я должна изменить пищевые привычки и работать с головой", – подчеркнула Ткаченко.

Кстати, за первые две недели после хирургического вмешательства она похудела на 15 килограммов. Сейчас актриса не только следит за своим питанием, но и занимается пилатесом и паддл-теннисом.

