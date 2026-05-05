Формирование политики в сфере игорного бизнеса планируют передать Минфину

В законопроекте о цифровых платформах №15111-д появилась поправка, которая предусматривает перенос формирования политики в сфере азартных игр и лотерей от Министерства цифровой трансформации к Министерству финансов. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

Речь идет о законопроекте о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложении таких доходов. Согласно карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, документ готовится ко второму чтению.

Главным определён Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Его возглавляет народный депутат Даниил Гетманцев. Среди инициаторов законопроекта также народные депутаты АндрейМотовиловец, Александр Сова и Ярослав Железняк.

В то же время, с сентября 2025 года Гетманцев публично критикует Минцифры из-за якобы "срыва" запуска Государственной системы онлайн-мониторинга в сфере азартных игр. Также Гетманцев критиковал конкурс на лицензирование операторов государственных лотерей, в рамках которого победителями стали три действующих участника рынка – М.С.Л., УНЛ и Патриот. Компании получили новые лицензии и впервые за более чем 10 лет уплатили лицензионные платежи.

Связь Гетманцева с лотерейным бизнесом

Ранее ряд СМИ и активистов сообщали о связи Гетманцева с лотерейным бизнесом. В частности, писали о его доле в компании М.С.Л. и возможном лоббировании интересов операторов этого рынка.

Сам Гетманцев публично отрицал наличие конфликта интересов в отношении лотерейного бизнеса.

Политические амбиции Гетманцева

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что новая условная политическая сила с участием председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, а также Виталия Кима, Игоря Терехова и Александра Вилкула получила более высокий уровень поддержки, чем партия "Слуга народа".

Таковы результаты опроса Центра социологических и маркетинговых исследований SOCIS. По данным исследования, за новую политическую силу Гетманцева-Кима-Терехова-Вилкула готовы проголосовать 9,4% респондентов, тогда как "Слугу народа" поддерживают 7,9% опрошенных.

