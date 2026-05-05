Когда можно не явиться по повестке: в ТЦК назвали причины и порядок действий

За игнорирование повестки может последовать наказание – вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Среди уважительных причин, дающих право не явиться в случае получения повестки, есть болезнь, стихийные обстоятельства, военные действия, смерть близких.

Об этом сообщает в Facebook группа коммуникаций Сумского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отмечается, что вызов в ТЦК и СП во время мобилизации осуществляется повесткой, которую могут вручить лично или отправить по почте.

"Она может быть бумажной или сгенерированной через государственный реестр и имеет одинаковую юридическую силу. Повестка направляется по адресу проживания или регистрации. Получить заказное письмо на почте нужно в течение 3 дней", – говорится в сообщении.

Срок явки:

до 7 суток (из областных центров);

до 10 суток (из других населенных пунктов).

В ТЦК отмечают, что в случае получения повестки гражданин обязан явиться в назначенное время.

"Если это невозможно – нужно уведомить ТЦК в течение 3 дней и подтвердить причину документально. Уважительные причины: болезнь, стихийные обстоятельства, военные действия, смерть близких и другие объективные причины", – говорится в сообщении.

В ТЦК предупредили, что за неявку предусмотрен штраф, возможен розыск, а при систематическом уклонении – уголовная ответственность. Игнорирование боевой повестки наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет (ст. 336 Уголовного кодекса).

Освобождение от призыва

Как сообщал УНИАН, согласно действующему законодательству, ряд категорий граждан имеют право на освобождение от призыва. В мае 2026 года продолжают действовать как основания для полной негодности к службе, так и причины для временной отсрочки – от состояния здоровья до семейных обстоятельств и критически важной работы.

