Стало известно, кто из украинских звезд выступит в финале 'Евровидения-2026'

Уже ровно через неделю, а именно 12 мая, стартует международный песенный конкурс "Евровидение-2026". И пока участники активно готовятся к презентации своих номеров, стали известны некоторые сюрпризы от организаторов в финале.

Напомним, что в этом году состоится юбилейное 70-е "Евровидение" в Вене. Ранее УНИАН писал о том, как будет выглядеть сцена шоу и кто станет ведущими.

На днях на официальном сайте шоу появился список звезд, которые будут выступать на сцене в Вене. В частности, среди них есть украинские артисты, которые ранее участвовали в песенном конкурсе.

"Евровидение 2026" – какие звезды выступят

18 мая, в день гранд-финала шоу на сцене появятся победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко, а также Верка Сердючка, занявшая второе место на конкурсе в 2007 году.

Также в список приглашенных звезд вошли: победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак, победители 2006 года группа Lordi из Финляндии. А еще Кристиан Костов, который выступал за Болгарию в 2017 году, представительница Финляндии в 2025 году Эрика Викман, певец Макс Муцке из Германии, который выступал в 2004 году и занял восьмое место, и представительница Мальты в 2025 году Мириана Конте.

К слову, "Евровидение-2026" состоится 12, 14 и 16 мая. Представительница Украины будет выступать во втором полуфинале под номером 12. Певица LELÉKA уже отправилась в Австрию, где будет исполнять композицию под названием "Ridnym".

