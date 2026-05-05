На Львов надвигается похолодание с дождями и штормовым ветром (график)

Погода в городе испортится уже через несколько дней.

Начало недели порадует львовян хорошей погодой, однако вскоре ситуация изменится. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В ближайшее время, по данным синоптиков, ожидается погода без осадков. Ветер будет умеренный. Температура ночью останется в плюсе, дневная поднимется до +29°.

Однако уже во второй половине недели на погоду во Львове начнут влиять фронты от циклонов, которые будут формироваться над Польшей и странами Балтики.

Это приведет к кратковременным дождям, также возможны грозы и град. Ветер изменит направление на западный, умеренный, а 6 мая усилится до штормовых значений. Температура ночью останется без изменений, а днем несколько снизится. В частности, 8 мая ожидается не выше +17°.

Погода во Львове сегодня – прогноз на 5 мая

5 мая погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления.

По Львовской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер 5 – 10 м/с. Днем воздух прогреется до летних +24°...+29°.

Во Львове сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до +26°...+28°.

Атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха уменьшится.

