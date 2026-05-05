Россияне 'замазали' целый военный завод: эксперты объяснили, почему это его не спасло

В ночь с 4 на 5 мая Силы обороны Украины нанесли удар по российскому военному заводу АО "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары, расположенном более чем в 900 км от государственной границы Украины.

Как пишет "Дифенс Экспресс", для поражения были применены крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Там отметили, что ранее силам обороны уже удавалось поразить это предприятие - 5 июля 2025 года, когда для удара были применены дальнобойные беспилотники. Однако этого оказалось недостаточно, и завод продолжил свою работу, поставляя критически необходимую электронику для российского вооружения.

Важно, что АО "ВНИИР-Прогресс" является ключевым предприятием, производящим антенны спутниковой навигации "Комета". Учитывая важность этого завода, россияне решили по-крупному "замангалить" сразу все здание с помощью металлических решеток.

"По расчетам, этот "мангал" должен был защитить здание от ударов украинских дальнобойных беспилотников путем преждевременной детонации боевой части еще за несколько метров от стены. Последствия все равно были бы серьезными, поскольку само здание никак иначе не защищено, но все же меньшими, чем без него", - говорится в статье.

По их словам, на завод "заглянули" не какие-то там дальнобойные беспилотники, а сразу крылатая ракета FP-5 "Фламинго".

Эксперты пишут, что такой "мангал" никак не защитит здание и оборудование внутри от ударов крылатых ракет, которые эти решетки, вероятно, даже не "заметят". Также есть сомнения относительно того, поможет ли он от беспилотников с большой боевой частью, которые теоретически также могли бы пробить сетки и взорваться уже за ними.

Они предполагают, что если попадание было прямо в здание, то можно говорить о том, что той части завода уже просто не существует.

Ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что огромное скопление средств противовоздушной обороны под Москвой свидетельствует о большом испуге в российской властной верхушке в связи с угрозой атаки украинских дронов.

Он проанализировал, как украинские дроны недавно успешно преодолели три эшелона ПВО под Москвой, которые включали минимум 10 полков С-400, более 80 установок "Панцирь" и "Тор".

