В Госдуме заявили о "личных мотивах" украинского президента и раскритиковали сроки прекращения огня

В России резко отреагировали на решение президента Украины Владимира Зеленского объявить режим тишины с 6 мая. В Госдуме РФ этот шаг назвали "тактическим вывертом" и поставили под сомнение его мотивы.

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инициатива Киева не является искренней, пишут российские пропагандистские СМИ.

По его словам, сначала украинский президент якобы отверг российское предложение о перемирии на период празднования 9 мая, а затем объявил собственный режим тишины – в ночь с 5 на 6 мая.

"Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но затем решил пойти на тактический ход", – заявил Слуцкий.

Также российский депутат предположил, что решение может быть связано с "личными мотивами" украинского лидера.

Различные даты перемирия

Ранее диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8–9 мая и ожидал аналогичных действий от Украины. В Москве также пригрозили ударами по Киеву в случае отказа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для объявления перемирия согласие Украины не требуется. Мол, достаточно лишь воли правителя РФ.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что официальных обращений от России не поступало. Украина самостоятельно объявила режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, подчеркнув приоритет человеческой жизни над символическими датами.

Президент подчеркнул, что Киев будет действовать зеркально, и призвал Москву к реальным шагам для завершения войны.

