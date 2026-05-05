Ночная ракетная атака: Игнат объяснил, почему ПВО перехватила лишь одну ракету из 11

Кроме того, противник постоянно модернизирует ударные дроны, что затрудняет их сбивание.

Сегодня ночью россияне применили против Украины большое количество баллистических ракет – удары были нанесены по четырем регионам, рассредоточив средства воздушного нападения, заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"На этот раз – немалое количество, это 11 баллистических ракет. К сожалению, есть попадания: 8 – в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. Одну ракету удалось перехватить противовоздушной обороне, еще две ракеты, к счастью, не достигли целей и сейчас ведутся поисковые действия по их местонахождению", – сказал Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, атаковав четыре региона из разных областей РФ, в том числе из Воронежской и Ростовской, оккупанты рассредоточили баллистические средства. Таким образом, удалось перехватить только одну ракету.

Игнат отметил, что противник атаковал баллистическими ракетами объекты критической инфраструктуры и добавил, что оккупанты также применили большое количество дронов.

Тактика изнурения ПВО и угроза дронов-имитаторов

В то же время, по словам военного, россияне постоянно модернизируют дроны, которые имеют определенные каналы связи. Таких беспилотников, с соответствующими каналами управления, появляется все больше, что затрудняет работу ПВО.

Однако сегодня сбито 150 целей, из них 149 – это БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия", из 164 запущенных дронов.

Как отметил Игнат, сбивать дроны значительно сложнее в прифронтовых регионах, где есть нюансы с расположением определенных систем противовоздушной обороны.

Также, по словам Игната, противник применяет дроны-имитаторы, которые не представляют большой опасности, однако затрудняют работу украинской ПВО, поскольку сделаны так, чтобы максимально повторять все "черты", в частности "Шахедов".

Украинским военным приходится отрабатывать на имитаторах так же, как на ударных дронах – это отвлекает Силы обороны и вынуждает тратить на сбивание "лишние" боеприпасы, и враг это прекрасно понимает, отметил военный.

Как писал УНИАН, в ночь с 4 на 5 мая Россия массированно атаковала объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях, среди сотрудников компании есть погибшие.

В частности, погибли трое сотрудников "Нафтогаза" и двое спасателей ГСЧС, еще 37 человек получили ранения. В частности, обстрелам подверглись газодобывающие предприятия, произошли значительные разрушения и потери добычи. Удары наносились дронами и баллистическими ракетами.

