В Европе вспыхнули многочисленные необычные пожары: что произошло

Работу пожарных в труднодоступной местности затрудняют жара, засуха и ветер.

Лесные пожары в немецком Ютербоге, в баварских Альпах и в регионе Богемской Швейцарии вспыхнули в этом году необычно рано – ведь такая ситуация типична для июля. Как сообщает Tagesschau, причиной стала сильная засуха. Масштабные пожары держат в напряжении спасателей в Германии и Чехии.

В Ютербоге, что в федеральной земле Бранденбург, возгорание возникло в пятницу и быстро распространилось. На данный момент, по предварительным данным, его удалось взять под контроль. По информации городских властей, еще накануне огонь охватил около 113 гектаров. Пожар возник на бывшем военном полигоне, загрязненном боеприпасами, из-за чего у спасателей были ограниченные возможности для тушения. Как пояснила исполняющая обязанности главы фонда Naturlandschaften Brandenburg Антье Вурц, работы на этой территории были слишком опасными.

Отмечается, что на данный момент пожар удалось локализовать. По словам городского начальника пожарной службы Рико Валентина, дальнейшего распространения огня сейчас не ожидается. Спасатели постепенно покидают место происшествия, а ситуацию оценивают как стабильную. В то же время продолжается мониторинг очагов тления и горящих пней. На вторник для региона Ютербога прогнозируют дождь.

Пожар вблизи национального парка Богемская Швейцария

Огонь также бушует в районе чешского национального парка Богемская Швейцария вблизи границы с Саксонией. Там пожар вспыхнул в субботу по неустановленным причинам. На данный момент он не распространяется дальше, однако еще не взят под контроль.

Работу пожарных в труднодоступной местности затрудняют жара, засуха и ветер. Чешские спасатели отмечают, что погодные условия остаются непредсказуемыми. Площадь возгорания уже составляет чуть менее одного квадратного километра. К ликвидации последствий привлечено более 400 пожарных, а также подразделения полиции, армии и спасательной службы. По меньшей мере восемь вертолетов сбрасывают воду с воздуха, еще два транспортных вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk ожидают из соседней Словакии.

Пожар в Химгауских Альпах

Очаги пожара зафиксированы и в Химгауских Альпах в Баварии – на горе Заурусселькопф. Из-за крутого и труднодоступного рельефа активное тушение пока признано нецелесообразным и опасным для спасателей. Пожарные расположились вокруг территории и наблюдают за ситуацией.

Планируется проведение воздушной разведки. Также создан кризисный штаб. По предварительным оценкам, огонь охватил от четырех до пяти гектаров леса. Причины возгорания пока не установлены. Немецкая метеослужба прогнозирует для юга Баварии дожди и грозы уже со второй половины дня.

Засуха – особенно на Верхнем Рейне и возле Мюнхена

На фоне многочисленных пожаров система мониторинга засухи в Германии предупреждает о критической сухости почв. По словам руководителя Центральногерманского климатического бюро Андреаса Маркса, в настоящее время в стране в целом наблюдается необычно засушливая ситуация. Больше всего пострадали районы Верхнерейнской низменности, севернее Мюнхена, а также части Бранденбурга.

Эксперт пояснил, что особенно сложной ситуация становится там, где сочетаются длительный дефицит осадков и песчаные почвы. Именно поэтому Бранденбург традиционно остается одним из главных очагов риска лесных пожаров в Германии.

В то же время Немецкая метеослужба прогнозирует в ближайшие дни дожди на большей части территории страны. По словам Маркса, это может существенно облегчить ситуацию: после сильных осадков уровень пожарной опасности часто быстро снижается с самого высокого до минимального. Поэтому, по его мнению, нынешняя ситуация не является критической и может быстро стабилизироваться.

В Германии пожар уничтожил часть исторического замка 12-го века

Напомним, в марте сильный пожар повредил часть замка Руннебург 12-го века в городке Вайсензее (Тюрингия, Германия). Пожарным удалось предотвратить распространение огня, начавшегося непосредственно рядом с высокой сторожевой башней замка, на другие его части. Из-за большого количества искр, возможно, были повреждены автомобили, припаркованные на прилегающих улицах. О причине пожара тогда не сообщалось.

