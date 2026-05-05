Путин хотел сделать Россию великой, но запомнится как человек, который ее уничтожил, - WSJ

Тупиковая ситуация в войне в Украине – не единственная неудача, истощающая ресурсы Москвы.

Более десяти лет российский лидер Владимир Путин доминировал на международной арене, преследуя свою главную цель – сделать Россию великой. Однако затем он совершил критическую ошибку, вторгнувшись в Украину, и это решение может привести к уничтожению России и даже ее распаду, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, весенние и летние наступления России всё ещё могут ввергнуть Украину в кризис. Но даже если российская армия вернёт себе импульс, любая победа будет пирровой.

"Война слишком затянулась, стоила слишком дорого и слишком сильно ослабила основы российской мощи. Более вероятный исход – мучительный тупик, который продолжает истощать российские людские и экономические ресурсы, угрожает власти Путина и будущему самой России", - пишет WSJ.

Видео дня

Однако линия фронта в Украине – не единственное поле боя, где Путин терпит поражение. Как пишет WSJ, российский диктатор вынужден наблюдать за упадком влияния РФ в Европе. Поражение Виктора Орбана в Венгрии лишило Россию ближайшего европейского союзника. Тем временем европейцы, разобщенные и дезориентированные расколом со США, все же нашли финансовые средства, чтобы поддержать Украину в войне, и, вероятно, смогут продолжать поддерживать ее в обозримом будущем.

Путин также оказался неспособен остановить снижение российского влияния на остальной части постсоветского пространства. Армения и Азербайджан активно сотрудничают с Западом. Некоторые центральноазиатские республики теперь имеют более тесные экономические связи с Китаем, чем с Россией, и привлекают инвестиции из Турции и Европейского союза.

Попытка Путина вновь вывести Россию на Ближний Восток также провалилась. Его давний союзник Башар Асад лишшился власти. Россия не смогла оказать существенного влияния на военные или дипломатические события в конфликте между США и Ираном. Военные неудачи в Мали подорвали мощь и престиж России, ухудшив отношения с африканскими правительствами, которые ожидали большей помощи, чем могут предоставить перегруженные российские войска.

Тем временем война на Украине усугубляет демографический спад в России. Сотни тысяч мужчин призывного возраста погибли; еще сотни тысяч, включая многих из самых образованных людей России, бежали из страны. Даже несмотря на рост мусульманского меньшинства в России, славянское русское население, похоже, обречено на дальнейшее ускоренное сокращение.

Как отмечает WSJ, эти тенденции потенциально могут привести к кризису для Российской Федерации, столь же серьезному, как и распад Советского Союза.

"Если идеология российского национального возрождения, которую продвигал Путин, покажет свой решительный провал, его преемникам будет трудно удержать то, что осталось от империи".

И хотя российского лидера не стоит сбрасывать со счетов, но если он не сможет найти выход из этого затруднительного положения, то в истории он может остаться как лидер, при правлении которого статус России как великой державы был окончательно и фатально утрачен, подытоживает WSJ.

Путин боится переворота

Ранее СМИ со ссылкой на источники в разведке написали, что Кремль усиливает охрану вокруг российского президента Владимира Путина, опасаясь возможного государственного переворота или покушения на него.

Кроме того, спецслужбы РФ существенно ограничили перечень мест, где регулярно бывает Путин. Он и его семья фактически перестали посещать резиденции в Москве и на Валдае.

Вас также могут заинтересовать новости: