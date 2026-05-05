Как отличить серебряного карася от золотого: главные признаки

Хотя золотого карася часто принимают за мелкого карпа или обычного серебряного карася, это отдельный и сегодня довольно редкий вид.

Серебряный карась (Carassius gibelio) и золотой карась (Carassius carassius – в Румынии именуемый "каракуда") – это два родственных вида семейства карповых (Cyprinidae), чрезвычайно похожих на первый взгляд. Многие рыболовы и потребители часто их путают, тем более что оба вида населяют болота, пруды и водоемы с медленным течением.

Золотой карась является автохтонным (коренным) видом в Европе, в то время как серебряный карась – это инвазивный вид родом из Азии, который быстро распространился и частично вытеснил золотого карася во многих водах. Основные различия проявляются во внешнем виде, размерах, среде обитания и выносливости, пишет InfoDelta.

Серебряный и золотой караси имеют сжатое с боков тело, не имеют усов и питаются в основном личинками, червями, улитками и детритом со дна. Тем не менее, морфологические различия очевидны, если знать, на что смотреть.

Различия между серебряным и золотым карасем

У золотого карася тело более высокое и горбатое (выпуклое на спине), похожее на маленького карпа, с более округлой спиной. Серебряный карась более удлиненный и овальный, с телом, более сжатым с боков. Спинной плавник у золотого карася имеет выпуклый край (выгнутый наружу), тогда как у серебряного он вогнутый или почти прямой. Хвост (хвостовой плавник) у золотого карася менее раздвоен, с закругленными лопастями, в то время как у серебряного он имеет более глубокий вырез.

Цвет

Золотой карась обычно имеет золотисто-ржавый, коричнево-зеленоватый или желто-золотой оттенок, более темный в водоемах с растительностью. Серебряный карась преимущественно серебристый, с темно-серой спиной и серебристыми боками с легкими золотистыми отблесками.

Размеры

Золотой карась растет медленнее и обычно достигает 20–40 см, редко превышая 3 кг. Серебряный карась растет быстрее, становится крупнее и гораздо чаще встречается в уловах.

Среда обитания и поведение

Золотой карась предпочитает более чистые воды с хорошим содержанием кислорода и обильной растительностью, будучи более чувствительным к загрязнению. Серебряный карась чрезвычайно толерантен к мутной воде, низкому содержанию кислорода и загрязнению, из-за чего он агрессивно размножился и стал доминирующим во многих водоемах Румынии.

Сравнение серебряного и золотого карася

Для быстрой идентификации видов специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие ключевые параметры:

Научное название : серебряный карась – Carassius gibelio; золотой карась – Carassius carassius.

: серебряный карась – Carassius gibelio; золотой карась – Carassius carassius. Форма тела : у серебряного карася она удлиненная и овальная; у золотого – высокая и горбатая, напоминающая маленького карпа.

: у серебряного карася она удлиненная и овальная; у золотого – высокая и горбатая, напоминающая маленького карпа. Спинной плавник : серебряный карась имеет вогнутый или прямой край; у золотого край плавника всегда выпуклый и заметно округлый.

: серебряный карась имеет вогнутый или прямой край; у золотого край плавника всегда выпуклый и заметно округлый. Хвостовой плавник : у серебряного он глубоко раздвоен; у золотого лопасти более округлые, а вырез между ними выражен слабо.

: у серебряного он глубоко раздвоен; у золотого лопасти более округлые, а вырез между ними выражен слабо. Преобладающий цвет : серебряный карась отличается серебристым или серо-серебристым окрасом; золотой имеет характерный золотисто-ржавый или коричнево-зеленый оттенок.

: серебряный карась отличается серебристым или серо-серебристым окрасом; золотой имеет характерный золотисто-ржавый или коричнево-зеленый оттенок. Типичный размер : серебряный обычно достигает 15–45 см (может превышать 3–4 кг); золотой вырастает до 20–40 см (максимальный вес около 3 кг).

: серебряный обычно достигает 15–45 см (может превышать 3–4 кг); золотой вырастает до 20–40 см (максимальный вес около 3 кг). Скорость роста : серебряный карась растет быстро, в то время как золотой – значительно медленнее.

: серебряный карась растет быстро, в то время как золотой – значительно медленнее. Выносливость : серебряный карась крайне устойчив к загрязнениям и низкому уровню кислорода; золотой предпочитает более чистую среду.

: серебряный карась крайне устойчив к загрязнениям и низкому уровню кислорода; золотой предпочитает более чистую среду. Экологический статус : серебряный является инвазивным и очень распространенным видом; численность автохтонного золотого карася в водоемах постоянно снижается.

: серебряный является инвазивным и очень распространенным видом; численность автохтонного золотого карася в водоемах постоянно снижается. Поведение при ловле : серебряный карась проявляет высокую активность и агрессивность к приманке; золотой карась менее активен.

