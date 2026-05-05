В 18 регионах РФ объявляли ракетную опасность: прилетело в НПЗ и военный завод

Впервые ракетную опасность объявили в Ханты-Мансийском автономном округе - в 2 тысячах километров от границы с Украиной.

Как минимум в 18 регионах РФ этой ночью объявлялась ракетная опасность, в аэропортах массово вводились ограничения полетов. При этом впервые ракетную опасность объявили в 2 тысячах километров от границы с Украиной - в Ханты-Мансийском автономном округе. Сейчас опасность уже отменена.

Российские тг-каналы пишут, что поражен военный завод в Чебоксарах – столице Чувашии, и крупный НПЗ в Ленинградской области.

Так, жители Чебоксар ночью сообщали о взрывах и последующем пожаре в городе. Как пишет тг-канал ASTRA, украинская ракета попала в оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

Это предприятие производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны от украинских средств РЭБ.

В частности, завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и модулях УМПК для авиабомб.

Кроме того, поврежден торгово-развлекательный центр "МТВ Центр", расположенный фасад к фасаду к атакованному оборонному заводу "ВНИИР-Прогресс".

В Ленинградской области за ночь сбиты 18 БПЛА. В результате атаки в промзоне в Киришах возник пожар, заявил губернатор региона.

Там находится один из крупнейших в РФ НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ). Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию. Мониторинговая система NASA Firms фиксирует пожары на территории НПЗ.

В российском Минобороны заявили, что ПВО за ночь сбила 289 БПЛА над регионами РФ.

Как пишет Astra, ракетные предупреждения коснулись Астраханской области, Брянской области, Калужской области, Курганской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Орловской области, Пензы, Пермского края, Башкортостана, Мордовии, Свердловской области, Татарстана, Тульской области, Удмуртии, Челябинской области.

Украина усиливает атаки перед парадом в Москве

Как писал УНИАН, ночью 4 мая, за пять дней до военного парада, в центре Москвы был сбит беспилотник. Дрон попал в здание в районе улицы Мосфильмовской - за 6 км от Кремля.

При этом в России пригрозили Украине "ударами возмездия" в случае появления украинских дронов на параде в Москве 9 мая.

Также в Кремле решили минимизировать масштаб празднования Дня Победы в Москве, отказавшись от проезда военной техники.

