Муж актрисы также раскрыл имя новорожденного малыша.

Известная американская актриса Кэмерон Диас в третий раз стала мамой.

53-летняя звезда родила сына от музыканта Бенджи Мэддена, который и поделился новостью о пополнении в семье в своем Instagram. В частности, он опубликовал рисунок корабля, на котором раскрыто имя новорожденного малыша.

"Кэмерон и я счастливы объявить о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок! Мы любим нашу семейную жизнь – наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны за это", – написал новоиспеченный многодетный отец.

Видео дня

Сама же актриса решила не писать о рождении сына, однако оставила под постом мужа смайлик в виде сердечка.

К слову, Диас и Медден сыграли свадьбу в 2015 году. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Реддикс Уайлдфлауэр Медден, которая, по слухам, родилась благодаря суррогатной матери, и 2-летнего сына Кардинала Меддена. Свою беременность актриса тщательно скрывала и редко говорит о личной жизни публично.

Напомним, ранее победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассказала о трудностях материнства.

Вас также могут заинтересовать новости: