Археологи обнаружили кладбище древних кораблей под оживлённым морским коридором

Обнаружены корабли самых разных эпох, от финикийских судов V века до н.э. до затонувших кораблей времен Второй мировой войны.

На дне Гибралтарского залива, одного из самых оживленных морских коридоров в мире, было обнаружено "кладбище" древних кораблей. Как пишет Fox News, исследователи идентифицировали 150 подводных археологических объектов, более 100 из которых – затонувшие корабли.

Обломки кораблей относятся к нескольким столетиям, начиная с V века до н.э. и заканчивая судами времён Второй мировой войны. Ссреди найденных судов – 23 римских корабля, четыре средневековых корабля, а также двигатель и пропеллер самолета 1930-х годов.

Находки "не случайны", – сказал Фелипе Сересо Андрео, преподаватель археологии в Университете Кадиса, – и на их поиск ушли годы.

"До начала проекта "Геракл" в 2019 году в этом районе было известно только четыре подводных объекта; сегодня у нас есть информация о более чем 150 задокументированных объектах всего за три года работы", – сказал он.

Исследователи объединили исторические исследования с передовыми технологиями, чтобы обнаружить, картировать и изучать затонувшие корабли.

"Мы начали с анализа исторических архивов, музеев и опроса местного сообщества рыбаков и дайверов, которые знают морское дно лучше всех", – рассказал Андрео.

Затем археологи использовали передовые технологии морского сканирования для картирования морского дна и обнаружения затонувших кораблей, включая магнитометры для "обнаружения металлических аномалий".

Андрео сказал, что большинство зарегистрированных затонувших кораблей относятся к XVIII-XX векам, но в песке также погребены более древние финикийские, пунические и римские суда.

"Залив был очень важным местом в древности. У нас есть свидетельства существования таких поселений, как Картая и Юлия Традукта, которые использовали эти воды в качестве своего главного порта", – сказал он.

В то же время археологи предупреждают, что большинство кораблей находятся в "критическом" состоянии – и наибольшую угрозу представляет деятельность человека, включая портовые работы, строительство и мародерство. Также некоторые из них находятся непосредственно на морском дне, что делает их уязвимыми для эрозии.

Поэтому исследователи отдают приоритет неинвазивной документации, такой как фотограмметрия и 3D-модели, чтобы зафиксировать все до того, как оно исчезнет.

