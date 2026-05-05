Что пить вместо кофе по утрам: эксперты назвали три полезных варианта

В качестве утреннего напитка мы чаще всего выбираем кофе или чай, но это может быть не самым лучшим решением для здоровья. Портал rynekzdrowia.pl называет три более полезных альтернативы, которые помогут поддержать работу кишечника и снизить уровень сахара.

Эксперты рекомендуют выбирать растительные напитки, богатые клетчаткой, для поддержания очищения организма.

Настой из шелухи семян подорожника желательно пить утром и вечером перед едой.

Напиток из льняных семян – также богат клетчаткой и полезен для пищеварительного тракта.

Вода с лимоном и семенами чиа – сочетание витамина С и клетчатки из семян чиа стимулирует метаболизм и поддерживает перистальтику кишечника.

Какой вариант самый полезный

Эксперты отмечают, что употребление настоя из шелухи подорожника по утрам очистит ваш организм. Его рекомендуют людям с синдромом раздраженного кишечника (СРК), диабетом 2 типа или людям с избыточным весом. Для его приготовления залейте 2-3 чайные ложки шелухи семян подорожника (псиллиума) теплой водой (примерно 300 мл).

Псиллиум – это натуральный способ поддержать здоровье кишечника. Кроме того, он является одним из самых богатых источников растворимой клетчатки, до 70 г клетчатки на 100 г.

Наиболее важные свойства псиллиума:

регулирует работу кишечника,

защищает пищеварительный тракт,

поддерживает кишечную микрофлору,

способствует снижению веса,

снижает уровень холестерина и глюкозы.

Своими желирующими свойствами семена подорожника обязаны высокому содержаниюрастворимой и нерастворимой клетчатки. По данным Национального центра по вопросам питания, нерастворимая клетчатка обладает широким спектром полезных для здоровья свойств:

влияет на секрецию слюны, гастрина и пищеварительных соков,

способствует увеличению объема содержимого желудка,

усиливает перистальтику кишечника, стимулируя кровоток,

предотвращает запоры,

усиливает чувство сытости.

В свою очередь, растворимая клетчатка отвечает за:

замедление всасывания глюкозы,

регулирование липидного обмена, включая снижение всасывания холестерина,

повышение плотности пищи,

нейтрализацию токсичных соединений в кишечнике,

защиту от диареи.

В то же время псиллиум полезен не всем. Основные противопоказания:

кишечная непроходимость – людям с подозрением или подтвержденной непроходимостью следует избегать продуктов, богатых клетчаткой,

рефлюкс и сильная диарея – в некоторых случаях они могут усугубить симптомы,

анемия – большое количество клетчатки может ограничивать всасывание железа, что неблагоприятно для анемии.

