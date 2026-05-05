Назван самый популярный в мире Android-смартфон: в Украине он стоит меньше 5000 грн

Аналитическое агентство Counterpoint Research опубликовало свежий рейтинг самых продаваемых телефонов в мире по итогам первого квартала 2026 года. По традиции все первые места заняли устройства Apple.

В этот раз первое место по продажам занял базовый iPhone 17, обеспечивая долю рынка 6%, а Pro-версии немного ему уступили. Недорогой iPhone 17e в рейтинг пока не попал – он начал продаваться совсем недавно. Прошлогодний iPhone 16 занял шестое место в топе продаж.

Сразу пять позиций в топ-10 заняла линейка Galaxy A – это лучший результат среди Android-смартфонов. Самым продаваемым устройством на платформе стал Galaxy A07 4G, который находится в самом нижнем ценовом сегменте. В Украине телефон продается за ~5000 грн и предлагает беспрецедентные для своего сегмента шесть лет обновлений ОС.

При этом флагманский Galaxy S26 Ultra от Samsung не смог попасть в десятку, хотя старт продаж оказался лучше по сравнению с предшественником.

Единственным телефоном не от Apple или Samsung стал Redmi А5 – один из самых дешевых аппаратов от Xiaomi. Особенно его популярность высока на рынках Латинской Америки и Африки.

Накануне Apple объявила, что линейка iPhone 17 стала самой популярной за всю историю iPhone. Спрос на новые смартфоны оказался настолько высоким, что помог компании обойти Samsung по объему продаж.

Журналисты и блогеры называют iPhone 17 лучшим смартфоном Apple "за долгие годы". Впервые в базовой линейке появился плавный экран 120 Гц, базовую конфигурацию подняли до 256 ГБ, а ультраширик совместили с основной 48 Мп камерой и установили вместо него телевик с 2х-зумом. 

