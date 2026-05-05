В России заявили, что разработали решение для срыва массированных атак FPV-дронов (фото)

Российская компания "Росел" пополнила линейку систем противодействия беспилотникам "СЕРП" продуктом, рассчитанным на защиту транспорта от FPV-дронов. Об этом сообщает "Ростех".

Устройство, получившее название "СЕРП-FPV", ориентировано на противодействие БПЛА, угрожающим мобильным объектам. По словам россиян, ключевым фактором в этом вопросе является скорость развертывания комплекса и эффективность подавления сигнала.

"СЕРП-FPV" обеспечивает круговой обзор и подавление по азимуту на 360 градусов, что критически важно для защиты от атак с любого направления.

Система может работать на наиболее распространенных частотах управления FPV-дронами (в частности, в гражданских диапазонах). Комплекс формирует направленные и всенаправленные помехи, что позволяет "эффективно воздействовать на дроны как при точечной защите, так и при отражении групповых налетов".

Россияне говорят, что сегодня операторы беспилотников довольно часто экспериментируют и перепрошивают свою технику так, чтобы она работала на "кастомных" частотах.

В таких случаях стандартные настройки и средства радиоэлектронного противодействия могут оказаться неэффективными.

В то же время, как сообщается, комплексы "СЕРП" имеют важное преимущество: даже если оператор использует "авторскую" частоту, но она входит в диапазон работы антидрона, сигнал все равно будет подавлен.

Ранее УНИАН сообщил, что для защиты от дронов россияне начали использовать конструкции с поверхностями, вращающимися на очень высокой скорости. По состоянию на начало года по крайней мере один образец такой системы уже проходил испытания на временно оккупированной территории Запорожской области.

Свою концепцию современной защиты от дронов для бронетехники представили и французы. Она рассчитана прежде всего на установку на бронемашины VBCI. На обнародованных фото можно увидеть конструктивные элементы, визуально напоминающие российские "одуванчики" или "ежики".

