'Абсолютный цинизм': Зеленский резко ответил на идею России о перемирии

Этой ночью российские оккупанты наносили удары преимущественно по объектам украинской энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России с использованием дронов и ракет в различных областях Украины.

"Абсолютный цинизм – просить о тишине для проведения пропагандистских торжеств и наносить такие ракетно-дроновые удары все дни перед этим. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого нужны реальные шаги. Украина будет действовать зеркально", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, ночью российские захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской области.

"И очень подло нанесли повторный ракетный удар, когда на месте уже находились сотрудники ГСЧС – ликвидировали пожар. На данный момент известно о десятках раненых. К сожалению, четыре человека были убиты, и среди них двое спасателей. Это Герой Украины Виктор Кузьменко, который более 50 раз ликвидировал последствия обстрелов, и Дмитрий Скриль, который прослужил в ГСЧС более 20 лет", – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил искренние соболезнования родным и близким.

Также он отметил, что россияне обстреливали и Харьковскую область. В частности, четверо человек получили ранения. К сожалению, один человек погиб.

"В Днепропетровской области атаковали критическую инфраструктуру. Трое человек ранены в области. В Павлограде повредили ЛЭП, из-за чего тысячи семей остались без света. Были удары и по Запорожью и Киевской области, где ранены трое человек. В целом главными целями России этой ночью были объекты нашей энергетической инфраструктуры", – сообщил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Россия ночью массированно атаковала Полтавскую область ракетами и ударными дронами. Зафиксированы попадания в объект газоснабжения. Известно о пяти погибших и почти 40 раненых.

Также Россия в очередной раз атаковала объекты "Укрзализныци" в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

