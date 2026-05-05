Неформальный альянс: Тайвань начал активно внедрять украинские военные наработки, - NYT

Опыт современной войны в Украине стал фундаментом для новой системы безопасности Тайваня.

До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Ли зарабатывал на жизнь доставкой посылок на Тайване, гулял с друзьями или играл в видеоигры после работы. Об Украине он знал только по S.T.A.L.K.E.R. – игре, действие которой происходит в чернобыльской зоне отчуждения. Теперь он служит в ВСУ и надеется, что то, чему он научился в войне дронов, сможет помочь не только Украине, но и когда-нибудь его собственной родине.

"Война с Китаем однажды случится, и тогда мой опыт будет ценным", – заявил 37-летний Ли в интервью. Он попросил идентифицировать его только по имени, следуя военному протоколу. The New York Times сообщает, что Ли является частью зарождающейся неформальной сети обычных граждан и оборонных компаний, выстраивающих партнерские отношения между Украиной и Тайванем.

Движимые угрозой завоевания со стороны гораздо более крупных враждебных соседей, они обмениваются опытом, ресурсами и проверенными в боях технологиями, пишет СМИ. Их усилия обходят отсутствие официальных дипломатических или военных отношений между Украиной и Тайванем, а также щепетильность обоих правительств в вопросе раздражения Китая. Ведь украинская индустрия дронов зависит от Китая в плане большинства компонентов, таких как двигатели и аккумуляторы. Тайвань также глубоко интегрирован в китайскую экономику.

Неофициальный альянс перед лицом угроз

С 1992 года Украина придерживается принципа "одного Китая", что означает признание только китайского правительства в Пекине, а не Тайваня.

И чтобы избежать противостояния с Китаем, Тайвань не хочет, чтобы тот считал его действия слишком далеко идущими в помощи Украине, учитывая "безграничное" партнерство Пекина с Москвой.

Тем не менее, неофициальный обмен военными технологиями и опытом происходит между руководителями оборонных компаний и волонтерами вроде Ли. Правительства двух стран также сблизились: Тайвань направлял гуманитарную помощь и помощь в восстановлении Украины, а украинские законодатели посещали Тайбэй, столицу Тайваня.

Опыт Украины как учебник для Тайваня

Ли подчеркнул, что, по его мнению, Тайваню, пытающемуся укрепить свою оборону против любого потенциального вторжения Китая, следует принять на вооружение изобретательный арсенал летающих, плавающих и ползающих роботов, которые Украина использовала, чтобы уравнять шансы против России.

Он пояснил, что когда он приезжает домой, друзья, с которыми он когда-то служил в тайваньской армии (некоторые из них до сих пор являются военнослужащими), засыпают его вопросами о дронах на украинском поле боя. По его словам, они спрашивают, как можно заглушить дрон электронным способом или как спастись, когда он преследует тебя. На самом деле, мало что можно сделать, если взрывающийся дрон нацелен на солдата, заявляют журналисты.

"Эти вопросы похожи на детские вопросы – как спрашивать о том, как нужно есть", – отметил он.

Оборонные аналитики и некоторые отставные тайваньские чиновники министерства обороны критиковали армию Тайваня за медлительность в инновациях, включая неспособность полностью принять тот тип асимметричной войны, в которой Украина стала пионером.

Правительство Тайваня также признало наличие препятствий для формирования официальных оборонных связей с Киевом.

"Опыт Украины в использовании дронов в реальных боевых условиях чрезвычайно ценен", – заявил Цзоу Юй-синь, заместитель генерального директора Управления промышленного развития Министерства экономики Тайваня. Однако военная секретность вокруг технологий дронов, по его словам, затрудняла изучение украинских методов.

Частные инициативы и обмен разведданными

Тем не менее, один рядовой украинский солдат, который отдыхал на Тайване со своей девушкой, был приглашен выступить перед представителями Комитета по иностранным делам и национальной обороне в тайваньском парламенте.

Солдат, пилотирующий дроны, рассказал, что прошлым летом провел часы, описывая войну в Украине. Он попросил не называть его имени, так как не был уполномочен общаться с тайваньским правительством или СМИ.

Обычные тайванцы также пытаются узнать больше о ситуации в Украине. 35-летняя Тина Ху, менеджер проектов в Тайбэе, сообщила, что прочитала справочник по гражданской обороне, в котором упоминалась безопасность в контексте дронов на основе украинского опыта. Она нашла расположение ближайшего бомбоубежища и подготовила "тревожный чемоданчик" с батарейками, фонариками и едой для каждого члена своей семьи.

Тайвань как логистический хаб для комплектующих

В частном секторе связи продолжают расти. Тайвань стал тем, что украинские производители дронов называют "воротами для китайских запчастей". Даже после того, как Китай ужесточил прямые продажи Украине – шаг, который украинские официальные лица приписали связям Пекина с Москвой, – некоторые компоненты оставались в продаже на Тайване, подчеркнули производители дронов.

Тайваньские компании часто направляют продажи в Украину через Восточную Европу. Тайвань экспортировал 70 372 дрона в Чешскую Республику и 31 711 в Польшу в 2025 году, заявила Самара Дюрр, аналитик по национальной безопасности Исследовательского института демократии, общества и новых технологий.

Большинство из них в конечном итоге оказались в Украине, добавила она, многие – через пожертвования благотворительных организаций украинской армии.

Деловые связи работают в обоих направлениях. На Тайване международные оборонные подрядчики продвигают модели дронов военным как проверенные в боях в Украине, но не продаваемые напрямую украинскими производителями. Тайваньские производители также отправляли дроны в Украину для испытаний, пояснил генеральный менеджер Thunder Tiger, крупной компании по производству дронов, Джин Су.

Разработка технологий под нужды Тайваня

Международные оборонные подрядчики просили украинских инженеров разработать конкретные конструкции, адаптированные к потребностям Тайваня. После вторжения России в Украину Александр Мащенко превратил свой успешный вейкборд-бизнес в производство морских дронов, продаваемых под брендом Strug. Позже его попросили изучить системы морских дронов для защиты Тайваня от китайского вторжения.

Он сообщил, что Украина может помочь. Тайваню нужна оборона, простирающаяся далеко в пролив, отделяющий его от Китая. Это, по словам Мащенко, может включать подводные дроны или надводные платформы дронов, вооруженные перехватчиками. Украина развернула аналогичные системы в Черном море.

Сорен Монро-Андерсон, исполнительный директор американского производителя дронов Neros, заявил, что его компания тестирует на Тайване 100 дронов, основанных на конструкциях, разработанных в Украине. У Neros есть офис в Украине, и она рассматривает возможность открытия производства на Тайване, отметил он.

"Наша цель – перенести потенциал, разработанный в Украине, на Тайвань и производить там в больших количествах", – заявил Монро-Андерсон.

Лоренц Майер, исполнительный директор Auterion, еще одной американской оборонно-технологической фирмы с филиалом в Украине, в прошлом году подписал соглашение о сотрудничестве с тайваньским исследовательским институтом. Программное обеспечение для наведения, которое кодирует его компания, широко используется и постоянно совершенствуется на украинском поле боя.

И в марте один из крупнейших оборонных стартапов Украины, General Cherry, объявил о партнерстве с американской компанией Wilcox, которая будет производить дроны конструкции General Cherry в Соединенных Штатах. Wilcox продает свою продукцию на Тайване.

Стратегия Зеленского и будущее производства

Украина стремится углублять партнерские отношения по всему миру и недавно подписала соглашения по безопасности с тремя странами Ближнего Востока. Однако распространение технологий украинской разработки вне контроля правительства Украины стало болезненным вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет, чтобы дроны украинской разработки продавались за границу просто как оборудование. Вместо этого он поощряет украинские компании предлагать подписки – на устройства, обновления программного обеспечения и услуги дистанционных пилотов в Украине.

Такие сделки, как считают украинские лидеры, приведут к более долгосрочным соглашениям по безопасности с другими странами.

Он заявил журналистам, что знает как минимум о 10 производственных объектах, возникших за рубежом, где международные оборонные компании и некоторые украинские фирмы производят дроны украинской разработки.

Высокопоставленный украинский чиновник и представитель оборонной промышленности, которые разъяснили ситуацию на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительный вопрос, подчеркнули, что один из таких заводов находится на Тайване.

