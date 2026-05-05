Когда чистить зубы - до или после завтрака: стоматолог дала четкий ответ

Неправильная чистка зубов может нанести непоправимый вред эмали.

Многие люди задаются вопросом – когда лучше чистить зубы: до или после завтрака. Многие настаивают на том, что чистить зубы после завтрака – лучший и более логичный вариант. Однако стоматолог Дипа Чопра в комментарии DailyMail заявила, что на самом деле лучше чистить зубы первым делом утром.

"Чистка зубов перед завтраком помогает удалить зубной налет и бактерии, которые накапливаются за ночь. Это также создает защитный слой фтора на зубах перед едой", - объясняет она.

Она добавляет, что чистка зубов сразу после завтрака может быть вредной, особенно если вы ели кислые продукты, такие как фрукты или фруктовый сок. Эти вещества временно размягчают эмаль, и чистка зубов в этот момент может привести к её более быстрому истиранию.

В то же время чистка зубов перед завтраком может фактически уменьшить воздействие кислот и сахара.

"Чистя зубы перед завтраком, вы создаёте дополнительный защитный слой, который помогает минимизировать повреждения, вызванные кислыми или сладкими продуктами", – сказала стоматолог.

Если вам все же привычнее чистить зубы после завтрака, доктор Чопра советует подождать не менее 30 минут. Это даёт вашей слюне время нейтрализовать кислоты и позволяет эмали снова затвердеть

"Вашей эмали нужно время, чтобы восстановиться после воздействия кислоты. Если вы чистите зубы сразу, вы фактически чистите размягченную эмаль, что со временем может привести к чувствительности и эрозии", – предупредила она.

