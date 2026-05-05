Сергей Цюпко: 'В условиях войны творчество для детей приобретает особое значение'

В период нестабильности общество естественно сосредотачивается на безопасности, экономике и базовых потребностях. В то же время культура и искусство никуда не исчезают – они меняют свою роль. Творчество становится способом осмысления событий и поддержания внутреннего равновесия. Особенно это касается детей, для которых рисование, лепка и другие творческие занятия – это естественный способ проживать эмоции.

Всеукраинский онлайн-конкурс детского рисунка "Пасхальные праздники глазами детей", инициированный Первым частным музеем современного искусства Украины при поддержке Благотворительного фонда Сергея Цюпко и Киевского ювелирного завода, показал, что спрос на такие форматы не исчезает. Наоборот – более 1700 работ, присланных из разных регионов Украины, свидетельствуют о том, что детям важно иметь пространство для творчества.

Как отмечает основатель музея Сергей Цюпко: "Искусство обладает особой силой – оно помогает человеку говорить о самом важном даже тогда, когда не хватает слов".

Для детей это часто самый простой и самый честный способ высказаться. В конкурсных работах – не только праздничные сюжеты, но и личные ощущения, воспоминания о доме, семье, привычных вещах, которые сегодня приобретают иное значение.

В контексте войны такие инициативы имеют и практическое измерение. "Я убеждён, что в условиях войны творчество для детей приобретает особое значение", – подчёркивает меценат.

Речь идёт не об абстрактной "роли искусства", а о конкретной возможности для ребёнка переключиться, сосредоточиться, создать что-то своё в ситуации, когда многое вокруг от него не зависит.

Важно и то, что подобные конкурсы не требуют сложных условий для участия. Достаточно базовых материалов и доступа для отправки работы онлайн. Это делает их доступными для широкого круга детей – независимо от места проживания и обстоятельств. Тематика Пасхи в этом конкурсе стала дополнительным объединяющим фактором. Через знакомые символы – писанки, праздничную корзину, семейные встречи – дети обращались к теме традиций и чувства дома. Это особенно важно, когда привычная среда для многих изменилась.

Отдельно стоит отметить инклюзивную составляющую. В конкурсе была предусмотрена категория для детей с особыми образовательными потребностями. Такой подход не выглядит формальностью – он действительно расширяет участие и даёт возможность большему количеству детей присоединиться к общему процессу.

Меценатство в сфере культуры и образования – это не просто поддержка отдельных проектов. Это инвестиция в будущее. На практике это означает создание возможностей: чтобы конкурс состоялся, чтобы работы были представлены в музее, чтобы дети получили обратную связь и признание.

Результаты конкурса это подтверждают. Дети не просто выполнили задание – они предложили своё видение наших традиций. В представленных работах много света и простых вещей, которые дают представление о детском мировоззрении и рождают ощущение ответственности за участие в интересном и важном проекте. Именно этот пласт деятельности – сочетание детского творчества, образования и нашей поддержки – составляет ценность музейной инициативы.