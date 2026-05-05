Украинские санкции: восстановление НПЗ в Туапсе может обойтись России в $5 млрд

Российские нефтяные компании сократили добычу в апреле примерно на 300–400 тысяч баррелей.

Восстановление российского нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Туапсе после украинских ударов может обойтись России в 5 млрд долларов. Об этом в комментарии Washington Post рассказал руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов.

По его словам, серия ударов по крупным российским нефтяным терминалам в конце марта и начале апреля обошлась России примерно в 2,2 миллиарда долларов упущенной выгоды после того, как атаки привели к недельному закрытию портовых сооружений, временно сократив объемы экспорта.

При этом Додонов отметил, что, несмотря на рост расходов, доходы от экспорта российской нефти все же выросли из-за резкого роста цен в связи с войной с Ираном – в марте они поднялись до 19 миллиардов долларов по сравнению с 9,8 миллиарда долларов в феврале.

Видео дня

"Доходы России от нефти почти удвоились из-за закрытия Ормузского пролива и конфликта в Иране, но украинские удары все равно их уменьшили. Мы называем их украинскими кинетическими санкциями", – сказал он.

Для того, чтобы Россия соблюдала свой текущий бюджетный план на 2026 год без сокращений, мировые цены на нефть в среднем должны были составлять 115 долларов за баррель до конца года, считает бывший вице-президент Bank of America Merrill Lynch и научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Крейг Кеннеди.

Кеннеди отметил, что удары по российской нефтяной инфраструктуре также привели к тому, что российские нефтяные компании начали сокращать добычу в апреле примерно на 300–400 тысяч баррелей.

"Когда у вас рекордно высокие цены, последнее, что вы хотите делать, – это сокращать производственные мощности, и это может быть связано с повреждением хранилищ как на нефтеперерабатывающих заводах, так и в портах, а также с повреждением инфраструктурных трубопроводных систем", – сказал Кеннеди.

Удары Украины по российским НПЗ

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Украина выходит на масштаб ежедневных атак по российской нефтяной инфраструктуре. По его словам, две трети всего экспорта нефти России происходит через Черное и Балтийское моря с помощью теневого флота, поэтому Силы обороны проводят регулярные атаки по этим объектам.

В результате украинского удара по российской линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь" были уничтожены все резервуары, в каждом из которых находилось по 314 тысяч баррелей нефти/нефтепродуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: