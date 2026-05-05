Украинские дроны теперь могут атаковать четверть территории и 70% населения РФ, - Bloomberg

Украинские БПЛА достигают городов, где большинство людей считали войну далекой проблемой.

Украинские дальнобойные дроны теперь могут бить по территории России на глубину 1600 км, в зоне поражения находится четверть территории страны. Как пишет Bloomberg, украинские беспилотники теперь регулярно поражают цели в глубине России, достигая Уральских гор и населенных пунктов, где большинство людей считали войну далекой проблемой.

Так, 25 апреля в Екатеринбурге был нанесен удар по многоэтажному жилому дому – это первый ущерб, нанесенный городу с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. С начала апреля власти пять раз временно приостанавливали работу местного аэропорта в ответ на угрозы беспилотников.

"Это стало шоком. Хотя никто не погиб, люди наконец поняли, что город больше не находится глубоко в тылу", – сказал житель Екатеринбурга Владимир.

Издание отмечает, что этот удар имеет символическое значение для Екатеринбурга, который ранее считался находящимся вне зоны досягаемости войны. Город расположен на восточной стороне Урала, примерно в 1700 километрах от украинской границы, и во время Второй мировой войны служил тыловой базой, куда в целях безопасности были перенесены заводы, поскольку город считался находящимся вне зоны досягаемости атак из Европы.

До четверти территории России теперь в зоне досягаемости

Bloomberg подчеркивает, что поскольку война на передовой зашла в тупик, беспилотники играют все более важную роль. Обе стороны теперь ежедневно наносят удары по городам друг друга сотнями беспилотных летательных аппаратов.

При этом Украина становится все более эффективной в своей кампании, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заводам по производству удобрений и портам, используемым для экспорта энергоносителей, что сокращает доходы Кремля и ограничивает его возможности извлекать выгоду из повышения цен, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует расширить нанесение ударов на большие расстояния. По его словам, Украина теперь способна наносить удары по России на расстоянии более 1500 километров.

"Это делает четверть российской территории – где проживает более 70% населения – доступной для украинских беспилотников".

Украина также атаковала несколько самолетов Су-57 и Су-34 по российской авиабазе Шагол в Челябинской области. Эта область расположена на южном Урале, недалеко от границы с Казахстаном, и находится примерно в 1500-1700 километрах от Украины. Челябинск остается важным центром металлургической, военной и аэрокосмической промышленности РФ, при этом, по данным Росавиации, с начала апреля город регулярно подвергается атакам украинских беспилотников.

На прошлой неделе беспилотники также вызвали пожар и повредили установку первичной переработки на нефтеперерабатывающем заводе "Пермнефтегазо-инженерный завод" ПАО "Лукойл" в Пермской области, еще одном районе Урала, примерно в 1500 километрах от границы.

Атаки по России

В ночь на 5 мая как минимум в 18 регионах РФ объявлялась ракетная опасность. При этом впервые ракетную опасность объявили в 2 тысячах километров от границы с Украиной - в Ханты-Мансийском автономном округе.

Российские тг-каналы пишут, что поражен военный завод"ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах – столице Чувашии. Это предприятие производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны от украинских средств РЭБ. На завод "заглянула" крылатая ракета FP-5 "Фламинго".

Также под ударом оказался один из крупнейших в РФ НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

