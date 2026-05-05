Россия нанесла двойной удар по Полтавской области: есть погибшие и десятки раненых

Двое погибших и более 20 пострадавших – спасатели.

Россия ночью массированно атаковала Полтавскую область ракетами и ударными БПЛА, есть попадания в объект газоснабжения, много погибших и раненых.

Как сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич, зафиксированы прямые попадания и падение обломков в двух местах в Полтавском районе.

"Известно о 4 погибших. Еще 31 человек получил травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь", – сообщил он.

Также в результате атаки повреждено промышленное предприятие, без газоснабжения остались 3480 абонентов. Также повреждена железнодорожная инфраструктура.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, Россия нанесла двойной удар. Сначала враг атаковал объект газодобычи, а когда на место прибыли подразделения ГСЧС и приступили к ликвидации масштабного пожара, еще раз ударил по людям ракетой.

В результате полученных травм погибли двое спасателей, а 23 спасателя получили травмы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.

По данным главы МВД, погиб заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко – Герой Украины, под руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек. Он принимал участие в более чем 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов.

Также среди погибших – пожарный-спасатель Дмитрий Скриль. На службе в ГСЧС он более 20 лет, неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами.

Также погибли 2 работника объекта, еще 8 ранены.