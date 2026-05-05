'Вы скажете, что я недостаточно умен': Трамп уклонился от ответа на вопрос по Ирану

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, действует ли перемирие с Ираном после перестрелки в Ормузском проливе.

В частности, на вопрос завершилось ли уже перемирие и могут ли боевые действия возобновиться, глава Белого дома ответил, что не может этого сказать, пишет CNN.

"Я не могу это сказать. Если я отвечу на этот вопрос, вы скажете, что такой человек недостаточно умен, чтобы быть президентом", - отметил он.

Перед этим Трамп предостерегал иранские власти, что их "сотрут с лица Земли", если они будут пытаться атаковать корабли США в Ормузком проливе или Персидском заливе.

24 апреля Трамп аявил, что исключает применение ядерного оружия против Ирана. Он тогда сказал, что уничтожит Иран традиционным способом, без ядерки. Тогда же в беседе с журналистами на вопрос, как долго ждать мирного соглашения с Тегераном, он ответил: "Не торопите меня".

Кроме того, в тот же день вооруженные силы США сообщили, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили новые мины в Ормузском проливе.

"Военное противостояние в важнейшем нефтяном узком месте мира обостряется: с одной стороны, Иран устанавливает мины и атакует коммерческие суда, а с другой – США усиливают свою морскую блокаду", – отмечало тогда издание Axios.

