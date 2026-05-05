'Есть люди, которые уже сходят с ума': заместитель командира KRAKEN рассказал о СЗЧ

Система перевода между подразделениями не работает, а через самовольное оставление части (СОЧ, далее - СЗЧ) это можно сделать, однако это сложный путь.
Об этом в интервью 24 Каналу сказал Константин Немичев – один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса.
Он отметил, что если правильно подходить к личному составу и выстраивать общение, иерархию, то не будет массовых переводов.
По его словам, у этой проблемы есть две стороны, интересы, которые нужно учесть, и это можно было бы решить, в частности, через частичное право вето на перевод. Он подчеркнул, что нужно разрешить бойцу перевод раз в год в любую бригаду.
Немичев добавил, что в то же время командир бригады, подразделения должен иметь право вето на перевод.
"Например, есть 60% переводов. 40% людей, которые хотят перевестись, – он должен отпустить, а на 60% – действует его право вето. То есть командир говорит, что без этого бойца он не сможет закрыть кадровую историю, и поэтому накладывает вето", – пояснил Немичев.
По его словам, в то же время командир будет знать, что люди хотят перевестись, и в следующем месяце они снова подадут заявку, поэтому понимает, что ему нужно найти им замену.
Он считает, что в результате действовать будут продолжать самые сильные бригады, поскольку бойцы будут переводиться из тех, где плохо относятся к личному составу, в лучшие.
"Есть бригады, где примерно 3 тыс. личного состава, а есть Третья штурмовая, где более 10 тыс. личного состава. Люди туда хотят идти. Там правильно работает рекрутинг: командиры и личный состав подбираются под те или иные направления", – подчеркнул он.
Поэтому, по его словам, необходимо быть готовыми к тому, что из определенных бригад люди будут массово переводиться, поскольку они неэффективны:
"Если мы готовы к этому, то необходимо принимать решения. Возможно, нам и не нужно столько бригад, а нужно увеличивать существующие структуры, которые уже дают результат. Нужно наращивать на их основе крупные подразделения. Речь идет о бригадах, корпусах и т. п.".
По его словам, есть эффективные бригады, которые держат более десятка километров фронта, а есть бригады, которые держат 2–3 километра фронта и не могут или, скорее всего, не хотят больше.
Проблема СЗЧ
Немичев считает, что нужно работать с личным составом, чтобы не было СЗЧ.
Он отметил, что сержантская и хорунжая вертикали – это два мостика работы в этом направлении. "В Третьем армейском корпусе – наименьшее количество СЗЧ в целом по всей армии. Потому что работают все вертикали. Конечно, есть люди, которые устали, которые уже с ума сходят, потому что пятый год войны. Такое есть, но нет массовых историй. И нужно это распространять на всю армию", – подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, в апреле Генштаб ВСУ заявлял об упрощении возвращения военных после срочной службы. В частности, будут исключены промежуточные звенья в оформлении документов. Документы на назначение теперь будут подаваться напрямую из воинской части в Генштаб ВСУ.
В Генштабе объясняли, что эти шаги призваны ускорить назначение военных на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц, препятствующих таким переводам.
В Генштабе подчеркивали, что внедренные изменения направлены на сокращение СЗЧ, поскольку новый механизм предлагает более демократичный подход в вопросе перевода в выбранную воинскую часть.