Россия нанесла удары по железной дороге в трёх регионах: Кулеба показал последствия

Уничтожен вагон, люди не пострадали.

Сегодня, 5 мая, Россия в очередной раз атаковала объекты "Укрзализныци" в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Зафиксированы повреждения, но люди не пострадали.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, около 07:30 в Харьковской области вражеский БПЛА атаковал и уничтожил вагон.

"Люди в безопасности. Сработал мониторинговый центр, благодаря чему проводница вовремя перешла в мобильное укрытие. Локомотивная бригада также была в безопасности. Предварительно – без пострадавших", – отметил Кулеба.

Видео дня

В Полтавской области вражеский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом. Пострадавших нет. Поврежден вагон, в результате взрыва произошло возгорание.

Вице-премьер отметил, что еще один из российских ударов пришелся по станции в Днепропетровской области. Во время атаки БПЛА поврежден электровоз, который находился на путях.

"Поезд был остановлен заранее из-за угрозы со стороны дрона. Поэтому работники также были заблаговременно предупреждены и находились в укрытии. Пострадавших нет", – добавил Кулеба.

Удары РФ по украинской железной дороге

22 апреля россияне атаковали своими БПЛА станцию Запорожье-Левое в Запорожской области. Тогда под ударом оказался сортировочный парк. В момент удара на путях находился поезд с электровозом. Помощник машиниста получил смертельные травмы, машинист ранен и госпитализирован.

20 апреля под вражеский удар попали поезд и вокзал в Харьковской области. Тогда были повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергоснабжения, здание вокзала. Люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что из-за прицельных атак России по поездам "Укрзализныця" изменила правила для пассажиров. В случае воздушной угрозы поезда могут останавливать заранее, а пассажиров эвакуировать в безопасные места или укрытия. Решения об эвакуации принимаются на основе постоянного мониторинга ситуации в воздухе и в координации с военными.

Вас также могут заинтересовать новости: