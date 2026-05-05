Когда в Одессе потеплеет до +24°: синоптики назвали точную дату (график)

Температура в Одессе будет колебаться, но в целом будет тепло.

На этой неделе в Одессе ожидается теплая погода, но температура будет несколько колебаться, а на выходных пойдет дождь. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей.

"В ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается малооблачная погода без существенных осадков под влиянием гребня антициклона", – говорят синоптики.

Только 9 мая в городе прогнозируют дождь. Ветер в ближайшее время будет переменного направления, слабый.

Температура будет достаточно высокой. Ночью термометры не опустятся ниже +5°...+10°. Днем температура будет колебаться. Сегодня еще будет прохладно, +16°, в дальнейшем температура постепенно повысится до +22°...+24°, а с 8 мая снизится до +20°...+21°. В прибрежной зоне будет еще прохладнее, +16°...+18°. Температура морской воды +9°...+10°.

Погода в Одессе 5 мая

Сегодня в Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура днем по области повысится до +21°...+26°, а в прибрежной зоне будет +16°...+18°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе во вторник также будет переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем всего +16°...+18°.

