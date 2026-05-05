Бельгия показала антидроновую ракету, которую прицепила на F-16: почему это важно для Украины (іидео)

Бельгийская разработка имеет большое значение, ведь страна является одним из поставщиков F-16 и должна передать Украине 30 единиц.

Военно-воздушные силы Бельгии продемонстрировали сбитие БПЛА-мишени ракетой FZ275 LRG, выпущенной с истребителя F-16.

Как отмечает украинский военный портал Defence Express, о полетах бельгийских F-16 с этими ракетами было известно еще в марте, затем вооруженные силы страны официально подтвердили, что работают над интеграцией противодроновых ракет. Но не ракет APKWS, которые уже используются для этих задач воздушными силами Украины и США, а бельгийских FZ275 LGR.

Характеристики бельгийских ракет

Аналитики отмечают, что FZ275 LGR имеют тот же 70-мм калибр и такую же систему наведения на отраженный лазерный луч, из-за чего цель необходимо подсвечивать до момента ее поражения.

В то же время главным преимуществом таких средств является цена, которая значительно ниже, чем у любых других серийных ракет класса "воздух-воздух". Кроме того, один F-16 на двух точках подвески может нести 6 блоков по 7 ракет в каждом – всего 84 ракеты.

Поставки ракет в Украину

Отмечается, что поставки Украине ракет APKWS, производимых в США, прекратились. Кроме того, как отметили аналитики, во время войны США против Ирана их дефицит вообще мог усугубиться еще сильнее.

"Именно поэтому бельгийские наработки по интеграции собственной FZ275 LRG имеют очень большое значение. Особенно учитывая то, что Бельгия является одним из доноров F-16 и должна передать 30 самолетов, хотя пока не передала ни одного, ожидая поступления соответствующего количества F-35", – отмечают аналитики.

Также отмечается, что бельгийские F-16 такие же, как те, которые ранее получила Украина, а потому интеграция под них ракет FZ275 LRG тоже возможна.

В то же время, как указывают в Defence Express, разработчик ракет пока не успевает за спросом, но планирует выйти на темпы в 3500 ракет в год в конце этого года.

F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, 13 апреля министр обороны Михаил Федоров заявил, что Бельгия и Испания выделят по 1 миллиарду евро оборонной помощи Украине. Кроме того, украинские военные получат дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Впоследствии он сообщил, что Украина получила в дополнение к стационарным мобильные тренажеры F-16. Это возможность непрерывно тренировать пилотов, и фактически – это переход на стандарты НАТО в подготовке.

Вас также могут заинтересовать новости: