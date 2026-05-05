Эксперт объяснил, почему нужно проверять все карманы чемодана по возвращении из отпуска

Это поможет туристам избежать "нежелательных гостей" в своем доме.

По возвращении из отпуска одни туристы сразу же высыпают все содержимое своих чемоданов в стиральную машину, тогда как другие наоборот неделями не находять в себе сили разобрать вещи. Однако и те, и другие нередко забывают совершить одно простое действие, которое может уберечь их от "нежелательных гостей" в своем доме.

Основатель компании по борьбе с вредителями ThermoPest Джеймс Роудс посоветовал туристам тщательно проверять свои чемоданы по прибытии домой на наличие клопов и прочих неприятных сожителей. Этот совет может помочь предотвратить проблемы в течение всего года, но особенно полезно будет выработать эту привычку накануне сезона отпусков.

"В жаркую погоду постельные клопы становятся более активными и нуждаются в более частом питании. Они получают всю необходимую влагу из крови, поэтому теплое, влажное лето создает идеальные условия для укусов. Люди носят более легкую одежду для сна или используют более тонкие простыни, поэтому барьер между клопами и источником их пищи – нами – становится менее выраженным", – цитирует эксперта The Mirror.

Также, по его словам, постельные клопы могут легко быть привезены домой из отпуска, спрятавшись в чемоданах или вещах. Попав туда, они быстро распространяются, поэтому раннее обнаружение и профилактика имеют решающее значение.

Как уберечься от клопов во время и после отпуска

Роудс отметил, что можно минимизировать риски, предприняв ряд шагов как по прибытии на отдых, так и по возвращении домой.

"Отели, гостевые дома и краткосрочная аренда жилья могут стать рассадниками постельных клопов в пиковые туристические периоды. Перед тем как распаковывать вещи, проверьте швы матраса, изголовье кровати и мягкую мебель на наличие таких признаков, как крошечные пятна ржавого цвета или сброшенные шкурки", – пояснил он.

Также эксперт посоветовал держать свой багаж в номере отеля на высоких полках, вместо того чтобы ставить его прямо на пол, чтобы уменьшить вероятность попадания постельных клопов в ваши вещи.

Кроме того, по его словам, лучше хранить одежду в герметичных пакетах внутри чемодана для дополнительной защиты.

По возвращении домой Роудс рекомендует сразу же положить одежду в стиральную машину и тщательно осмотреть чемодан.

"Возвращение домой – одно из самых распространенных событий, когда постельные клопы попадают в ваше жилое пространство. Как только вы вернетесь, сразу же положите вещи в стиральную машину и постирайте все в горячем режиме. Визуально осмотрите свой чемодан снаружи и внутри, обращая особое внимание на карманы, швы и подкладку на наличие признаков клопов, таких как темные пятна, сброшенная кожа или живые насекомые. Если вы часто путешествуете, внедрение этой процедуры в вашу повседневную жизнь поможет вам выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии, прежде чем они распространятся", – подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты объяснили, как подготовить дом к вашему длительному отсутствию на время отпуска, чтобы возвращение не превратилось в катастрофу.

Также туристам посоветовали не распаковывать свой багаж в спальне после отпуска, ведь там могут прятаться нежелательные "безбилетники".

