Reuters: Иран может получить ядерное оружие через год, США не остановили программу

Несмотря на войну и атаки со стороны США и Израиля, Тегеран по-прежнему обладает потенциалом для создания ядерного оружия примерно через год.

Американская разведка пришла к выводу, что последние удары США и Израиля не нанесли решающего удара по ядерной программе Ирана. По словам источников, знакомых с оценками, сроки создания ядерного оружия остаются фактически неизменными, пишет Reuters.

Еще прошлым летом аналитики оценивали, что после атак Ирану понадобится около года, чтобы создать бомбу. После двух месяцев войны эта оценка не изменилась.

Конфликт, начатый президентом США Дональдом Трампом, имел целью остановить ядерные амбиции Тегерана. Однако боевые действия зашли в тупик после перемирия 7 апреля.

Ситуация остается напряженной: Иран перекрыл движение через Ормузский пролив, что заблокировало около 20% мировых поставок нефти и спровоцировало глобальный энергетический кризис.

Что показали удары

Атаки США и Израиля, начавшиеся 28 февраля, в основном были направлены на военные объекты. В то же время Израиль отдельно наносил удары по ядерной инфраструктуре.

В июне США нанесли удары по ключевым ядерным центрам – Натанзу, Фордо и Исфахану. В результате три завода по обогащению урана были уничтожены или серьезно повреждены.

Несмотря на это, разведка считает, что Иран по-прежнему хранит ключевые ядерные материалы.

Пропавший уран и риск 10 бомб

Международные инспекторы не смогли установить местонахождение около 440 кг урана, обогащенного до 60%. Часть, вероятно, спрятана в подземных туннелях.

По оценкам Международного агентства по атомной энергии, этих запасов достаточно для создания до 10 ядерных боеприпасов после дальнейшего обогащения.

Почему программа не остановилась

До войны Иран мог создать бомбу за 3–6 месяцев. После ударов этот срок вырос примерно до 9–12 месяцев – и с тех пор не изменился. Причина – характер атак. США сосредоточились на военной инфраструктуре и руководстве, а не непосредственно на ядерных объектах.

Бывший аналитик разведки Эрик Брюер отметил, что Иран, вероятно, сохранил все свои ядерные материалы, которые могут находиться глубоко под землей.

Радикальные варианты на столе

Американские чиновники рассматривают рискованные сценарии, включая наземные операции по изъятию высокообогащенного урана из подземных комплексов. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что Вашингтон стремится не допустить появления ядерного оружия в Иране, в частности через переговоры.

Вице-президент Джей Ди Венс прямо заявил:

"Ирану никогда нельзя позволить получить ядерное оружие. Это цель данной операции".

Дополнительным фактором стала ликвидация Израилем иранских ученых-ядерщиков. Это могло затруднить разработку боеголовки. Эксперт Дэвид Олбрайт пояснил:

"Знания нельзя уничтожить бомбами, но ноу-хау – можно".

Иран отрицает намерения создать ядерное оружие. По данным разведки США и международных структур, программа создания боеголовок была остановлена еще в 2003 году, хотя подозрения относительно ее скрытого развития остаются.

Война в Иране сегодня – последние новости

Как сообщал УНИАН, резкое обострение атак в Ормузском проливе и Персидском заливе угрожает хрупкому перемирию между Ираном и США, в то время как обе стороны пытаются достичь прогресса в переговорах об окончательном прекращении войны.

Иран заявил об ударе по американскому кораблю. В то же время США опровергли, что какие-либо американские корабли подверглись удару. Цены на нефть в этот момент резко отреагировали. Они выросли более чем на 3%.

