В Киев идут майские дожди: названа дата, когда станет мокро (график)

В ближайшие дни будет по-прежнему сухо и очень тепло.

В течение 5-9 мая в Киеве и Киевской области ожидается два периода с разной погодой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток в Киевской области продолжится роскошная майская теплота без осадков и с большим количеством солнца. Температура ночью будет +10°...+15°, а днем термометры покажут комфортные +22°...+27°.

"Погода 8-9 мая будет иметь несколько иной характер: атмосферный фронт с запада вызовет увеличение облачности, кратковременные дожди, местами с грозами, ночная температура существенно не изменится, а дневная снизится до +18°...+23°", – говорят синоптики.

Видео дня

В Киеве 5-7 мая осадков не будет, а вот 8-9 числа уже ожидаются кратковременные дожди. В течение ближайших пяти дней ночью в столице будет достаточно ровный ход температуры в пределах +13°...+15°. Днем температура ожидается +24°...+26°, а с началом дождей она немного снизится - до +22°.

Погода в Украине меняется – что известно

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и комфортная погода благодаря области повышенного давления с Балкан и Черного моря, однако впоследствии ситуация изменится.

По данным Украинского гидрометцентра, в четверг на западе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и порывами ветра до 15–20 м/с. 8 мая осадки охватят также север и часть центра.

Ночью ожидается +10…+15°, днем +22…+27°, на востоке и юге 5 мая – до +24°.

Вас также могут заинтересовать новости: