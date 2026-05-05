Крупнейший мировой перевозчик запускает новый маршрут в обход Ормузского пролива

Связь между Европой и Ближним Востоком будет обеспечена через Красное море.

Крупнейшая в мире контейнерная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) из Швейцарии объявила об открытии нового маршрута "Европа - Красное море - Ближний Восток Экспресс", сообщается на сайте компании .

В MSC отмечают растущий спрос на перевозки из Европы в Красное море с учетом сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Новая транспортная магистраль свяжет европейские порты прямым сообщением с портом имени короля Абдуллы, одним из самых быстрорастущих контейнерных портов в мире, расположенным на побережье Красного моря в Саудовской Аравии, экономической столицей саудовцев Джиддой и иорданским портом Акаба.

Из порта короля Абдуллы маршрут будет пролегать по суше до пунктов назначения в Персидском заливе.

"Маршрут разработан для предоставления надежных, эффективных и конкурентоспособных вариантов перевозки с улучшенными сроками транзита, подходящими для всех видов грузов", - уверяют в компании.

Первый рейс отправляется из нидерландского Антверпена уже 10 мая по следующему маршруту: Гданьск - Клайпеда - Бремерхафен - Антверпен - Валенсия - Барселона - Джоя-Тауро - Абу-Кир - порт короля Абдуллы - Джидда - Акаба.

Все европейские пункты отправления - от Северо-Западной Европы и Скандинавии до Западного Средиземноморья, Адриатики и Восточного Средиземноморья до Черного моря - будут обслуживаться через местную сеть MSC.

