Иран показал новый дрон: он может атаковать Израиль и базы США

Иран продемонстрировал новый дрон-камикадзе Arash-3, способный преодолевать до 2000 километров. Такая дальность теоретически позволяет ему достигать территории Израиля, в частности Тель-Авива, пишет Bild.
Презентация состоялась в Тегеране во время митинга "Преданность Ирану". Название дрона отсылает к герою персидской мифологии – Арашу-лучнику, который, по легенде, мог совершать сверхдальные выстрелы.
По заявлениям Ирана, новый аппарат имеет:
- дальность полета – до 2000 км;
- боевую часть – около 150 кг;
- скорость – до 600 км/ч.
Дрон имеет длину примерно 3,5 метра и размах крыльев около 2,5 метра, что делает его одним из крупнейших в своем классе.
Для навигации он использует как спутниковые системы, так и автономные алгоритмы, что позволяет продолжать полет даже в случае потери GPS.
Ранее Иран уже заявлял о подобных возможностях у модели Arash-2, которой также приписывали дальность до 2000 километров.
Обострение ситуации вокруг Ормузского пролива
Напомним, что презентация нового дрона состоялась на фоне напряженности между Ираном и США в районе Ормузского пролива.
В Белом доме объявили о запуске операции "Свобода" для разблокирования судоходства в регионе. Тегеран в ответ заявил, что будет расценивать любое вмешательство США как нарушение режима прекращения огня.