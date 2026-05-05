Как украинским дронам удалось пройти эшелонированную оборону ПВО Москвы, – анализ эксперта

Перенасыщенная различными средствами противовоздушная оборона в Москве стала не усиливать защиту, а, напротив, ослаблять ее.

Огромное скопление средств противовоздушной обороны под Москвой свидетельствует о сильном испуге в российской властной верхушке в связи с угрозой атаки украинских дронов.

Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетман сказал в эфире Радио NV.

В частности, он проанализировал, как украинские дроны недавно успешно преодолели три эшелона ПВО под Москвой, которые включали минимум 10 полков С-400, более 80 установок "Панцирь" и "Тор".

Перенасыщение ПВО вокруг Москвы

"Такое большое количество средств противовоздушной обороны – это означает, что в Москве в России царит серьезный страх", – считает Гетман.

По мнению эксперта, такая плотная система ПВО, скорее всего, построена по приказу политического руководства, а не военного.

"Потому что перенасыщенная противовоздушная оборона начинает работать наоборот. Не улучшает, чем больше, тем лучше – нет. Чем больше – тем хуже", – подчеркнул Гетьман.

Он пояснил, что каждый зенитно-ракетный комплекс ПВО имеет определенную зону покрытия, и те, что стоят рядом, должны частично перекрывать зону поражения, чтобы не было щели, через которую что-то может пролететь.

"Когда они расставлены так, что многократно перекрывают друг друга, возникает очень простой вопрос… Например, одновременно заметили какой-то дрон или воздушную цель, которую мы запустили, пять или семь зенитно-ракетных комплексов – кто должен уничтожать? Как они между собой должны согласовать, кто будет атаковать эту цель? Все семь одновременно, или есть какая-то приоритетность?", – сказал Гетьман.

Он отметил, что возникает ситуация, когда непонятно, кто именно должен брать на себя ответственность и сбивать эту цель.

"Я думаю, что россияне туда еще натыкают, чтобы с их точки зрения улучшить противовоздушную оборону Москвы, но будет еще хуже. Что делать? Ничего не делать. Привыкать, что атаки с нашей стороны будут усиливаться и увеличиваться. А там дальше пусть принимают решение: стоит ли им атаковать нашу страну", - сказал Гетьман.

Он отметил, что уже в российском тылу после украинских ударов начинают предлагать прекратить атаки на Украину.

О параде 9 мая

В то же время он обратил внимание, что некоторые иностранные лидеры, такие как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, решили приехать в Москву на парад 9 мая, чтобы показать, что Путин не "изгой".

"А когда за несколько дней до этого начинают прилетать ракеты в шести километрах от Кремля, то я почему-то думаю, что у некоторых лидеров стран желание приехать в Москву уменьшится. Тем более что там ходят разговоры, что хотят натянуть над Красной площадью противодроновые сетки", – сказал Гетман.

При этом он напомнил, что во всем мире 8 мая – это день траура по погибшим во Второй мировой войне. После 1945 года в Москве не было парадов двадцать лет, до 1965 года, а 9 мая был рабочим днем. Тогда еще многие свидетели войны были живы и они помнили: то, что происходило на той войне, очень отличалось от того, что потом показывали в советских фильмах и пропаганде.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 мая, за 5 дней до парада, обломки ударного дрона FP-1 упали в 6 км от Кремля. Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших не было. Это было первое за долгое время появление украинских БПЛА в непосредственной близости от правительственного квартала РФ.

