В правительстве Словакии сделали жесткое заявление против вступления Украины в ЕС

Националисты требуют ввести мораторий на поддержку членства Украины в Евросоюзе на весь период работы нынешнего созыва парламента.

Партия SNS (Словацкая национальная партия), входящая в правящую коалицию Словакии, выступила с требованием к премьер-министру Роберту Фицо. Националисты настаивают, чтобы глава правительства не поддерживал евроинтеграцию Украины как минимум до следующих парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении лидера партии Андрея Данко в Facebook.

"Словацкая национальная партия выражает свое абсолютное несогласие с переговорами между премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо и президентом Украины. Словацкая национальная партия заявляет, что не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Словацкая национальная партия убеждена, что Фицо не имеет мандата говорить от имени Словакии о том, что Украина будет поддержана во вступлении в Европейский Союз", – говорится в заявлении.

Также националисты требуют моратория на поддержку членства Украины в Евросоюзе на весь период работы текущего созыва парламента.

"Словацкая национальная партия неоднократно подчеркивает свою политическую позицию и заявляет, что готова пойти на пределы политической ответственности на своей должности в правительстве Словацкой Республики, если Роберт Фицо не гарантирует, что в течение срока полномочий правительства, частью которого мы являемся, он никогда не будет голосовать за любое вступление Украины в Европейский Союз", – заявил Данко.

Заявления Фицо

Как сообщал УНИАН, накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна поддерживает амбиции Украины стать членом Европейского Союза. Публично он это подтвердил в посте в Facebook после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Фицо, у них "разные мнения по некоторым вопросам", но есть "общий интерес в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной".

Он подтвердил, что встретится с Владимиром Зеленским уже в понедельник в Ереване на саммите ЕПЦ. А дальше последуют взаимные визиты в Киев и Братиславу.

